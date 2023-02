Nieuwe Oekraïneopvang in Exloo, crisiopvang blijft langer open

De opvang voor Oekraïners in Exloo wordt verplaatst. In een groepsaccommodatie op Camping Exloo kunnen 25 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, meldt de gemeente Borger-Odoorn.

De Oekraïners die nu nog verblijven op de Fruithof in Klijndijk en in de Oringer Stee in Odoorn, verhuizen naar de nieuwe locatie in Exloo. Die opent begin maart.

Bijdrage leveren

Een andere opvang in de gemeente blijft langer open. In de boerderij op het terrein van Camping Exloo en in de units achter het gemeentehuis, verblijven momenteel nog vluchtelingen in de crisisnoodopvang. Die noodopvang blijft open tot zeker 1 oktober dit jaar. De verlening is, volgens de gemeente, op verzoek van de staatssecretaris voor asiel en migratie en het COA.

Op deze locatie worden vluchtelingen uit Ter Apel opgevangen. "Wij willen graag onze bijdrage blijven leveren aan de crisisnoodopvang. Dat al deze vluchtelingen ook een warm welkom krijgen van de omwonenden van de opvanglocaties, waarderen wij enorm", zegt wethouder Bernard Jansen.

2024

Over de Oekraïneopvang zegt Jansen: "Zolang er nog geen zicht is op een einde aan de oorlog in Oekraïne, blijven wij de mogelijkheden onderzoeken voor kleinschalige opvanglocaties voor Oekraïners. Wij zijn blij dat we ook vanuit de samenleving regelmatig opties aangereikt krijgen om kleine groepjes vluchtelingen onder te brengen."