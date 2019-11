Politie speurt naar buitenlandse criminelen tijdens verkeerscontroles

Onder meer op de N33 tussen Assen en Gieten worden weggebruikers in beide richtingen gecontroleerd tijdens zogeheten Trivium-controles.De Trivium-controle is in het leven geroepen omdat buitenlandse criminelen vaak moeilijk te pakken zijn. Zij maken in ons land vaak gebruik van taalbarrières, documentvervalsing, tijdelijke verblijfsadressen en buitenlandse voertuigen. Door deze controles moet dergelijke criminaliteit de kop in worden gedrukt.Het vizier is dan ook vooral gericht op grote weggebruikers, zoals busjes en vrachtwagens, met buitenlandse kentekenplaten. Ook andere weggebruikers worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Als bestuurders openstaande boetes hebben, moeten deze worden betaald. Ook autopapieren en identiteitsbewijzen worden gecontroleerd.De politiewoordvoerder laat weten dat de Belastingdienst in de ochtend al enkele openstaande boetes had geïnd tijdens de controles bij Assen. De Trivium-controles vinden plaats tot ongeveer 15:00 uur vanmiddag.