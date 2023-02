Shakespearetheater Diever speelt Romeo en Julia, maar dan nét een beetje anders

Het Shakespeare Theater in Diever steekt het wereldberoemde toneelstuk van het verliefde stelletje Romeo en Julia in een nieuw jasje. Daarbij ging het openluchttheater op zoek naar beide personages in één figuur, die zowel gevoelens van Romeo als Julia heeft.

Klinkt ingewikkeld, maar dat valt best mee, vindt artistiek leider Jack Nieborg. "Het is net zo ingewikkeld als je het zelf wil maken", relativeert hij bij Radio Drenthe. "Het is verrassend eenvoudig hoe dit mogelijk bleek in het verhaal van Shakespeare", daarbij doelend op beroemde Engelse dichter en schrijver die de tragedie schreef.

'De oerliefde-vorm'

Het nieuwe toneelstuk dat Nieborg uittekende begon uit pure nieuwsgierigheid dat een liefhebber zoals hij in zich heeft. "We leven tegenwoordig in een tijd met verschillende vormen van liefde en intimiteiten", verklaart de theatermaker. "Ik was nieuwsgierig naar wat er mogelijk was met dit oerverhaal van Romeo en Julia, want zo'n verhaal kan alleen overeind blijven als we dat in de oerliefde-vorm vertalen, zoals Shakespeare dat ooit bedoeld heeft. En dat viel dus mee", weet hij onderhand.

De nieuwsgierigheid kwam ook voort uit de contacten met de Diever jeugd, die volgens Nieborg een andere kijk op de liefde ontwikkelt dan hij in z'n jongere jaren. "Het is interessant om dat verder te onderzoeken", herhaalt de regisseur, die vertrouwen heeft in een volgepakt theater tijdens de aangekondigde voorstellingen. "Het is bijna uitverkocht, dus ik denk dat het wel los gaat lopen."