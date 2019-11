Er komt meer stikstof uit de stal dan gedacht

Er bleek minder stikstof in de mest te zitten dan volgens de modellen werd verwacht. Het lijkt er volgens het CBS dus op dat er veel meer stikstof de lucht in is gegaan - letterlijk.De resultaten gelden ook voor stallen waar luchtwassers en emissie-arme vloeren zijn geïnstalleerd. Die installaties kosten vaak tienduizenden euro's, maar leveren dus weinig milieu-winst op, zeggen de onderzoekers. Boeren die een nieuwe stal willen bouwen, zijn verplicht de milieutechniek daarin op te nemen."Het rapport maakt duidelijk dat emissie-arme stalsystemen maar weinig resultaat opleveren", zegt onderzoeker Nico Ogink van de Wageningen Universiteit in Trouw . Een collega van hem waarschuwt voor een te groot vertrouwen in technieken die goed zouden zijn voor het milieu.Het onderzoek roept veel vragen op bij boeren die positieve ervaringen hebben met zuiveringssystemen als luchtwassers. De hogere uitstoot lijkt voor alle types stallen te gelden, dus ook voor een milieuvriendelijke stal waar tienduizenden euro's aan techniek in is geïnvesteerd.Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie. Het CBS benadrukt dat het gaat om een experimenteel onderzoek op basis van bestaande cijfers en zegt dat de uitstoot verder onderzocht moet worden. Wel zegt een woordvoerder dat het mogelijk is dat fabrikanten van milieubesparende maatregelen hun producten rooskleuriger aanbieden dan ze in de praktijk zijn.Een woordvoerder van minister Schouten benadrukt dat het positief is dat er minder stikstof via mest in de bodem terechtkomt en zegt dat niet alle "gasvormige verliezen" slecht zijn voor het milieu. Stikstof kan als ammoniak, stikstofoxide, stikstofgas en lachgas in de lucht komen. Volgens het ministerie geeft het CBS-rapport geen uitsluitsel over het soort gas bij de boerenbedrijven en moet dat nog worden uitgezocht.