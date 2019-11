Spreekuur in Emmen voor ondernemers met vragen

"We zagen een klassieker van vraag en aanbod voorbijkomen", zegt Dènis Assen van Growing Emmen. "We krijgen hier steeds meer ondernemers over de vloer met allerlei vragen. Van: hoe zet ik een boekhouding op? Tot: zijn er subsidies om te exporteren?""Wij hebben hier een groot en divers netwerk, met ondernemers, kennisinstellingen en overheden. We dachten: we gaan een ondernemersspreekuur beginnen om mensen te helpen."Natuurlijk kunnen ondernemers met vragen bij de Kamer van Koophandel terecht. Maar volgens Assen gaat het bij die instantie steeds meer digitaal en op afspraak. "Even spontaan binnenwandelen is er niet meer bij. Eén keer in het halfjaar is er een voorlichtingsbijeenkomst in Groningen. Maar heb je vandaag een vraag en kom je er met internet niet uit? Loop dan gewoon hier binnen en dan staan we je graag te woord."Iedere donderdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur kunnen ondernemers met vragen terecht bij Growing Emmen in Emmen. Het spreekuur is gratis. "We noemen het daarom hier ook al wel het 'ondernaoberschap' inmiddels", besluit Dènis Assen.Bij het wekelijkse spreekuur zitten onder meer medewerkers van Growing Emmen, Rabobank Emmen, Yspeert Advocaten, Kennispoort Drenthe en de gemeente Emmen.