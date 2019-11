Streep door seizoen van DOS'46-korfbalster Fenna de Jong

"Ik schoot omdat de schotklok bijna afliep. Ik sprong en ik had het gevoel of iemand heel hard tegen m'n kuit schopte", zegt De Jong. "Ik ben inmiddels geopereerd in het ziekenhuis van Amsterdam. Er zit nu eerst twee weken een spalk om m'n onderbeen. Daarna mogen de hechtingen eruit. En waarschijnlijk moet ik dan nog vier tot zes weken in het gips voordat we een verder behandelplan maken", verklaart De Jong.Al met al staat er zes tot negen maanden voor een afgescheurde achillespees. "Dus normaalgesproken kan ik een streep door het seizoen zetten. Dat is écht balen", besluit De Jong die al sinds 2014 in Nijeveen speelt. Inmiddels is ze uitgegroeid tot basisspeelster bij DOS'46. Vijf jaar geleden kwam ze over van KVZ uit Zutphen, waar ze nog steeds woont.DOS'46 begint zaterdagavond aan het nieuwe zaalseizoen. De eerste tegenstander is Groen Geel uit Wormer. De wedstrijd is vanaf 20.00 uur live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl.