Plan GroenLinks: bijna 2000 hectare bos en meer bij Bargerveen

Een omvangrijk meer (370 hectare) en bos (1600 hectare) bij natuurgebied Bargerveen in Zuidoost-Drenthe. Het zijn de ambitieuze uitgangspunten van een plannetje dat GroenLinks gisteren presenteerde in het Veenloopcentrum in Weiteveen. Het zou een boost voor de natuur en een oppepper voor de lokale economie kunnen betekenen, aldus de partij. Kosten: ruim 190 miljoen euro en het moet allemaal op landbouwgrond worden aangelegd.

In de aanloop naar de verkiezingen zet de partij hoog in met hun idee. Volgens bedenker en natuurexpert Piet Ursum zou het zogenoemde Hondsrugmeer (met een grootte van ongeveer twee derde van het Zuidlaardermeer) tussen Erica en Weiteveen komen te liggen.

Het Bargerbos omzoomd in deze opzet het huidige Bargerveen. Een opoffering van honderden hectares landbouwgrond is in beide gevallen noodzakelijk. Maar met die ingreep sla je wel meerdere vliegen in één klap, denkt Ursum.

Nieuwe blik

Boeren in het gebied zitten volgens hem helemaal klem vanwege stikstof. "Je mag er om die reden als boer helemaal niets meer. Beregenen is ook lastig geworden omdat er geen grondwater mag worden gebruikt."

De landbouwgronden moeten bovendien flink bemest worden en ook dat is met de nieuwe blik op stikstof lastig geworden, aldus Ursum. Daarom is het volgens hem tijd voor een nieuwe ingrijpende kijk op zaken.

Kans voor lokale economie

De komst van extra bos maakt een stikstofreductie van 20 tot 30 procent mogelijk. Met het meer als waterberging ga je de droogte te lijf en beschikken boeren over water in de droge zomermaanden. De komst van extra water en natuur betekent een kans voor de lokale economie in het gebied in de vorm van toerisme.

Ursum wijst op de mogelijkheden voor wat betreft watersport en overnachtingsmogelijkheden zoals vakantieparken en campings. De aanwezige boeren kunnen er in dat opzicht er een slaatje uit slaan, is het idee. Of vertrekken.

Niet veel keus