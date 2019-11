'Veel schilders kenden Assen helemaal niet'

Hiemink schreef het samen met Annemiek Rens, conservator bij Drents Museum. Het is een boek waarin alle schilderijen staan afgedrukt die Assenaar Willem Berghuis bij leven verzamelde. Wat ze gemeen hebben? "Dat ze allemaal over zijn geliefde geboorteplaats Assen gaan!""Wim had het moeten zien..." verzucht Hiemink. "Hij is in januari 2014 overleden, bijna zes jaar geleden. We vonden het nu een mooi moment om te proberen alles in één boek te krijgen."Berghuis bracht zijn werkende leven buiten Assen door, in het bankwezen, maar hij begon al vroeg met het verzamelen van Asser stadsportretten die hij ook in opdracht liet schilderen."Dit is een werk uit 1989, een compositie van verschillende plekjes in Assen. Je ziet het muurtje in de Kloosterstraat met een doorkijkje naar een tuin die er niet is, naar de chaletwoning aan de Nassaulaan; het torentje van het Drents Archief en de bomen aan de Brink, en op de voorgrond ligt een poes. Con van Velsen, de schilder, heeft het werk Assenpoes genoemd", legt Hiemink uit."Heel veel van de mensen die Berghuis Assen liet schilderen kenden de stad helemaal niet, die dachten: Wat moeten wij in vredesnaam in Assen?"Berghuis haalde ook schilders uit Berlijn naar Assen. Hij liet schilderijen maken vanuit de gedachte: Hoe kan het dat al die grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Parijs schilderijen hebben en Assen niet?"In die behoefte is inmiddels voorzien met de collectie van zo'n 112 werken. "Berghuis hield van alle stijlen en vond het ook leuk om een kunstenaar z'n gang te laten gaan. Hij heeft ook wel eens wat afgekeurd, maar niet veel", aldus Hiemink.Heeft Martin Hiemink zelf ook een favoriet? "Ik heb er meerdere, maar als ik moet kiezen dan wordt het het Esso Servicecenter van Van der Ziel aan de Overcingellaan." Inmiddels is deze Esso al afgebroken."Gemaakt op basis van een foto door beeldend kunstenaar Araun Gordijn, hij heeft er keurig drie kevers voor geschilderd. De benzinepomp met 'het kijkglas moet vol zijn'. En de vlag wappert precies zoals op die foto. Fantastisch schilderij."De collectie van Berghuis begon ooit met het verzamelen van ansichtkaarten, en - weet Hiemink - de kapper. "Als klein jochie liet hij zich knippen bij de kapper op de Markt, Wolting uit m'n hoofd, en wat had Wolting daar aan de muur hangen? De hele kapsalon hing vol met schilderijen, en dat moet ergens zoveel indruk op hem hebben gemaakt dat hij dacht: dat wil ik ook..."Monumentaal Assen. Stadsgezichten uit de collectie W.H. Berghuis is geschreven door Annemiek Rens en Martin Hiemink en wordt uitgegeven door Koninklijke van Gorcum.Het hele gesprek met Martin Hiemink is vanmiddag te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, tussen 14.00 en 15.00 uur. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist en de podcast.