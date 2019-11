Knarrenhof popt op in Drenthe, Emmen het meest concreet

In de gemeenten Emmen, Meppel, Tynaarlo, Assen, Borger-Odoorn, Westerveld, Noordenveld en Coevorden worden momenteel plannen gemaakt. In Emmen zijn de plannen op dit moment het meest concreet, volgens oprichter Peter Prak.De plek van de drie flats aan de Meerstraat in Emmermeer, is serieus in beeld voor een Knarrenhof. De drie flats van woningbouwvereniging Lefier gaan begin volgend jaar tegen de vlakte.“Ik kan me het nog niet voorstellen, maar ik vind het een heel leuk idee”, zegt belangstellende Jolanda Menzo. “Het mag er van mij zo snel mogelijk komen,” legt Menzo uit.Wie in zo’n hof wil wonen, kan zich inschrijven. Het inschrijfgeld van 15 euro wordt gebruikt voor het maken van plannen. In Emmen zijn er al ruim tachtig huishoudens ingeschreven, terwijl er twintig tot vijfentwintig woningen komen. “We hebben voor heel Nederland al 14.000 aanmeldingen voor 300 gemeenten”, zegt Peter Prak.In een Knarrenhof wonen huurders (uit de sociale sector en vrije sector) en kopers door elkaar heen. De huizenprijzen variëren, maar liggen rond de twee ton. Bewoners worden zorgvuldig geselecteerd op interesses en hobby’s. De woningen zijn levensloopbestendig en onderhoudsarm. Naoberschap staat hoog in het vaandel bij het Knarrenhof. “En als je alleen om je eigen privacy geeft en je je lekker voelt achter een hoge schutting, dan moet je hier niet gaan wonen.”Elkaar een handje helpen en naar elkaar omkijken. Iets wat past in de lijn van het kabinet, waarbij mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op elkaar. Daarnaast neemt de vergrijzing in hoog tempo toe en lopen wachtlijsten voor verpleeghuizen vol.Prak heeft het idee van een Knarrenhof samen met Liedeke Reitsema uitgewerkt. “Liedeke kwam naar mij toe: Waarom hebben alleen mensen met een vet pensioen iets te kiezen?”, aldus Prak. En dus ontstond het idee om hofjes te realiseren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het eerste Knarrenhof staat in Zwolle, maar dat heeft ruim acht jaar geduurd.“Het tempo waarin mensen zich aanmelden en de vraag toeneemt, ligt hoger dan de handelingen van gemeenten”, zegt Prak diplomatiek. “Zo ben ik in verschillende gemeenten al een paar keer bij verschillende wethouders geweest.”Wat ook meespeelt, is dat het Knarrenhof niet de hoogste prijs voor de grond kan betalen. “We zijn een bewonerscollectief en we kunnen best goede prijzen betalen, maar niet de hoogste. We vissen vaak achter het net in de grote gemeenten (Amsterdam) omdat daar veel projectontwikkelaars zijn.”“Ik ben heel trots op het Knarrenhof. Er hebben veel mensen gezegd: Dit gaat je nooit lukken, Peter. Maar wat dat betreft ben ik blij dat ik een koppige Groninger ben”, lacht Prak. “En gezien de vraag is er ook echt behoefte aan. Er komen nog veel meer hofjes aan, ook in Drenthe."