Ot en Sien ook nu nog in de prijzen

Regisseur en filmmaker Wobbe Gorter is trots op zijn prijs, vooral omdat de concurrentie stevig was. "Er waren 35 films toegelaten tot het festival, waaronder 13 documentaires. De zaal vond deze dus het beste."De film is samen met het museum Scheepstra Kabinet in Roden gemaakt. "Als zij een filmpje willen, trommelen ze mij op. Met Jan Niemeijer van het Scheepstra Kabinet zijn we op het idee gekomen," vertelt Gorter.Het maken van de film kostte aardig wat tijd. "We zijn begonnen bij het boek en de schrijver natuurlijk. Dat blijf je bijschaven, en als je een goed scenario hebt dan heb je ook een goede leidraad voor de film."De schoolboekjes van Ot en Sien verschenen vanaf 1904, en werden al snel populair in het Nederlandse onderwijs. De verhalen over de buurkinderen werden tot in de jaren '70 gelezen. De oude tijd van Ot en Sien werd in de film in beeld gebracht door oude klederdracht te gebruiken."Een prachtig gezicht, met de hele klas in de kledij van de jaren '10 en '20 van de vorige eeuw. Zo hebben we het opgenomen in het klaslokaal van het Scheepstra Kabinet," aldus Gorter.Gorter maakt al jaren films. En hij ziet het verschil tussen professionals en amateurs kleiner worden. "De amateurfilms zijn tegenwoordig van hoog niveau. De techniek is geweldig, er is ook vaak subsidie voor," vertelt Gorter.