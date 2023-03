School van 100 jaar in Nijeveen verandert in koffiebar en tourist infopunt: '10 jaar oude melk stond nog in de koelkast'

Als centrale plek op het driegemeentenpunt, tweeprovincieënpunt én fietsknooppunt een uitgelezen plek voor kleine horeca. Die komt aan de voorzijde van het pand, met terras. "Voor een kop koffie met appelgebak." En mensen kunnen er terecht voor informatie, over routes. "We willen geen gewone tourist informatiepunt, met al die folders. We willen het op een belevingsmanier aanbieden, met verhalen. Daarmee willen we gaan experimenteren. Het wordt een combinatie van digitaal met ouderwetse folders. Want mensen vinden het toch ook wel fijn om wat in de handen te hebben." Daarvoor wordt de hulp gezocht met Stichting Promotie Zuidwest Drenthe. Uit die samenwerking is eerder een platform met beleefroutes voor de wandelaar en de fietser ontstaan: Drenthe Hikes.

Het past goed bij de werkzaamheden van Grote Beverborg, die onlangs ook met het bedrijf Sharey.nl is begonnen. Daarmee zijn ze bezig een boek te maken over Van Gogh en wordt de buitenbeleving gepromoot. "We zijn bijvoorbeeld met Dieuwertje Blok een digitale gids aan het maken voor fietsroutes in Drenthe."

Gaten in de vloer

Een oud lokaal is inmiddels zo goed als af. Daar zit ze zelf met haar bedrijf. Ze omschrijft het als een oase in de bouwput. In de andere lokalen is namelijk nog genoeg te doen. In de vloer zitten grote gaten, waar isolatiemateriaal komt. Dat is nodig ook. Eigenlijk is alles nodig. "Toen we hier kwamen, hadden we niets. Geen water, geen sanitair, geen verwarming." Er bleek asbest in het pand te zitten, dat is inmiddels verwijderd.