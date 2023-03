Drenthe heeft laag aandeel vrouwelijke kandidaten, alleen Utrecht lager

Ze zijn er wel, maar je moet er wel naar zoeken. Net iets meer dan een kwart van alle kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe is vrouw. Alleen de provincie Utrecht telt relatief minder vrouwen. Dat blijkt uit een analyse van de NOS van de kandidatenlijsten.

Yvonne Turenhout, Liesbeth Niessing en Willemien Meeuwissen-Dekker zijn de lijsttrekkers voor respectievelijk PvdA, Forum voor Democratie en de VVD. Het zijn de eerste drie partijen op het stemformulier. Maar van de 19 partijen die meedoen in Drenthe zijn er in totaal 7 vrouwelijke lijsttrekkers. Naast PvdA, FvD en VVD zijn dat ChristenUnie (Bernadette van den Berg-Slagter), D66 (Anry Kleine Deters), Partij voor de Dieren (Renate Zuiker) en Volt (Marloes Kramer-Hammenga).

Op de volledige stemlijst staan in Drenthe 116 vrouwen, tegenover 269 mannen. Dat maakt dat 28 procent van de kandidaten een vrouw is en 64 procent is man. Van 37 kandidaten is het geslacht niet bekend. Partijen zijn niet verplicht om een geslacht op te geven. Forum voor Democratie heeft ook geen voornaam opgegeven op de lijsten. De NOS heeft getracht van de partijen die wel een voornaam, maar niet het geslacht hebben opgegeven, alsnog te achterhalen of het om een man of vrouw gaat.