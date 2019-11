OM eist drie maanden cel voor betaalde seks met 16-jarige

De zaak kwam in juli vorig jaar aan het licht door een anonieme tip. De tipgever meldde bij de politie dat een man een minderjarig meisje op een parkeerplaats in Ruinen aanbood voor betaalde seks. Het kenteken werd nagetrokken. De agenten kwamen uit bij de 49-jarige man in Steenwijk. De tiener zat tijdens de aanhouding in de auto van de man.De namen van de mannen uit Nijeveen en Stuifzand stonden in de telefoons van de Steenwijker en het meisje. Het adres van de verdachte uit Stuifzand stond bovendien in het navigatiesysteem van de Steenwijker. De man uit Stuifzand bekende de seks met het meisje. Hij wist niet dat ze 16 jaar oud was. "Als ik dat had geweten, dan had ik zelf de politie gebeld", zei hij.De man uit Nijeveen ontkende dat hij seks heeft gehad met de tiener. Hij had slechts toegekeken. Uit de WhatsApp-gesprekken bleek dat de Nijevener meermalen contact had met het meisje en haar pooier. "Maar er gebeurde telkens niets. Ik heb haar met geen vinger aangeraakt", zei de man. Hij walgt van seks met minderjarigen, zei hij: "Ik heb dat meisje nergens voor betaald."De officier van justitie verwijt de mannen dat zij de leeftijd van het meisje nooit hebben gecheckt. "Die verantwoordelijkheid ligt bij deze verdachten", zei de aanklaagster. Het meisje is een beschadigde tiener die onder toezicht stond van Jeugdzorg. Ze wilde geen aangifte doen en werkte niet mee aan het onderzoek. Ze was bang voor een gesloten plaatsing in een inrichting.De verdachten hebben beiden een blanco strafblad. Volgens de officier hebben zij zich schuldig gemaakt aan een ernstige vorm van ontucht. "Die niet kan worden afgedaan met een werkstraf", zei ze. De advocaat van de man uit Nijeveen pleitte voor een vrijspraak, omdat de Nijevener niet op het seksaanbod was ingegaan.Volgens de advocaat van de verdachte uit Stuifzand is 'het zoeken naar een avontuurtje uitgelopen in een horrorzaak'. De impact voor deze verdachte is zodanig groot, 'dat dit al een straf op zich is geweest'. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.