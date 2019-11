Bezoekers bepalen op donderdag zelf de entreeprijs bij Museum Collectie Brands

'Ding dong'. De bel klinkt als een bezoeker zich meldt bij de balie van het museum. Receptioniste Bente Bust heet de man welkom. “De entree is normaal 7,50 euro. Maar u mag zelf bepalen wat u wilt geven.” De man besluit het bedrag gewoon te betalen en dingt niet af. “Het museum moet immers ook gewoon kunnen draaien.”Het idee om de entreeprijs op donderdag los te laten, komt van voorzitter Hank Peters. “Eigenlijk heeft hij het idee opgedaan toen hij een bezoek bracht aan een museum in New York, waar ze dit ook doen”, vertelt Marianne Bakker van Collectie Brands. “Ons doel is om op deze manier meer mensen binnen te krijgen. Want onze ambitie is hoog. We willen in 2021 tienduizend bezoekers proberen te trekken.”Maar is het nou wel zo slim om mensen zelf te laten bepalen wat ze betalen? “Natuurlijk zul je mensen hebben die ver onder de normale prijs gaan zitten, maar als ze vervolgens wel meer aankopen doen of extra koffie gaan drinken, dan halen we daar weer omzet”, aldus Bakker.Je zou verwachten dat het logischer is om bezoekers na afloop te laten betalen, als ze het museum hebben bezocht? “Op zich wel”, erkent Bakker. “Maar dat stuit op praktische bezwaren.”