Peiling: BBB de grootste bij Drentse Statenverkiezingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt in Drenthe de grootste politieke partij te worden bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. De nieuwkomer laat in de nieuwste peiling alle andere partijen achter zich.

Dat valt op te maken uit onderzoek van EenVandaag en Ipsos in onze provincie. Het onderzoek geeft een indicatie van de politieke verhoudingen op het moment van peilen.

Negen zetels

De BBB doet over twee weken voor het eerst mee aan de Drentse Statenverkiezingen. De partij, die opkomt voor de belangen van onder andere het platteland en de land- en tuinbouwsector, zou uit het niets op negen zetels komen. Geen enkele andere partij in Drenthe kan volgens het onderzoek aan dat resultaat tippen.

Potentiële BBB-stemmers noemen vaak als reden voor hun keuze dat de partij goed oppositie voert en opkomt voor hun regio. Ook prijzen ze Tweede Kamerlid Caroline van der Plas. Een andere motivatie voor BBB-kiezers is dat ze het kabinet willen straffen bij de komende verkiezingen.

"In veel provincies buiten de Randstad doet nieuwkomer BBB het erg goed. Maar Drenthe is naast Groningen een van de twee provincies, waar die partij ook echt de grootste is op dit moment", zegt Jeroen Kester, onderzoeker bij EenVandaag.

Andere winnaars

Ook de PVV lijkt op 15 maart een positief resultaat te behalen. De partij van Geert Wilders behaalde vier jaar geleden drie zetels in Drenthe. Het onderzoek wijst uit dat de PVV kansrijk is om dat aantal te verdubbelen naar zes.

Verder staan de Partij voor de Dieren (PvdD) en JA21 in onze provincie op winst. Beide partijen krijgen er volgens de onderzoekers een zetel bij. De PvdD behaalde bij de vorige verkiezingen al een eerste zetel. JA21, in 2020 afgesplitst van FvD in Drenthe, heeft nu vijf zetels.

FvD grote verliezer

Zeven partijen moeten rekening houden met zetelverlies in Drenthe, merken de onderzoekers op. Dat geldt vooral voor Forum voor Democratie (FvD). Bij de vorige verkiezingen kwam die partij vanuit het niets uit op zes zetels. Daar blijven op 15 maart volgens de peiling twee van over.

Ook het CDA moet zich opmaken voor een verlies van het aantal stemmen. De christendemocraten hebben nu nog vijf zetels in de Drentse Staten, volgens het onderzoek komt de partij uit op twee zetels.

"Net als in veel andere provincies verliest het CDA waar BBB het goed doet. Hetzelfde zien we bij FvD en de PVV: waar FvD ineenstort profiteert de PVV. Linkse partijen PvdA en GroenLinks lijken iets in te leveren, maar dat valt net binnen de foutmarges van twee zetels", aldus onderzoeker Kester.

PvdA zakt naar vier

De PvdA werd in 2019 in absolute aantallen de grootste partij van Drenthe. De sociaal-democraten zakken volgens het onderzoek van zes naar vier zetels. De VVD verliest een zetel en zou daarmee uitkomen op vijf. Toch zouden de liberalen daarmee de derde partij in Drenthe blijven.