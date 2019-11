Natuurboerin: 'Wij zijn in dienst van de natuur'

Op het land rondom de boerderij lopen Limousin koeien. De runderen staan gemiddeld acht maanden per jaar dag en nacht buiten. "Onze koeien zorgen voor het natuurbeheer. Wij krijgen een lekker stukje vlees van ze."Naast de boerderij liggen balen pitrus. "Die hebben wij gewonnen in boswachterij Gees." Boeren zijn niet blij met deze stengelachtige plant. In weilanden waar veel pitrus staat, gaan vogels namelijk niet broeden. "En onze koeien kunnen het niet eten", legt Van Maanen uit.In overleg met Staatsbosbeheer is besloten om een deel van de Pitrus te maaien. "Wij doen dit in stroken zodat er voldoende ruimte overblijft voor bijvoorbeeld muizen en reeën om te schuilen." Van Maanen gebruikt de pitrus als strooisel in de stal. "We mengen het met de koeienmest die hier geproduceerd wordt en uiteindelijk komt het weer terug op het land."De koeien van Van Maanen eten alleen maar gras. In de zomer grazen ze van de kruidenrijke graslanden. In de winter bestaan hun maaltijden uit hooi dat gewonnen is in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. "Nagenoeg al het voer dat de Limousines eten, komt van land dat wij zelf in beheer hebben. Op deze wijze runnen wij een eerlijke en duurzame boerderij."Het grasland wordt pas na 15 juni geoogst. "Dit komt de biodiversiteit ten goede", legt Van Maanen uit. "Het broedseizoen is dan voor de meeste broedparen voorbij en de reekalveren kunnen zelfstandig hun toevlucht elders zoeken." Voorafgaand aan het maaien wordt het land wel gecontroleerd op de aanwezigheid van weidevogels of andere dieren. "Ook maaien we het land van binnenuit naar buiten, zodat aanwezig wild natuurlijk vluchtgedrag kan vertonen. Daarnaast laten we, indien nodig, stukken gewas staan waar zich broedparen in bevinden."Van Maanen legt uit dat zij en de koeien zich aanpassen aan wat het land en de seizoenen doen. "Wij vinden het vooral belangrijk dat wij in balans zijn met de natuur en dat we zoveel mogelijk proberen de kringloop te sluiten. Samen met Staatsbosbeheer zijn we daar heel goed mee bezig."Van Maanen verkoopt in de winkel op hun erf het vlees van de Limousin koeien, maar er worden ook andere biologische etenswaren verkocht. "De meeste producten komen bij boeren vandaan die wij persoonlijk kennen. Hierdoor kennen wij het verhaal achter een product."