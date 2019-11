Op pad in de Drentse natuur: MTB-routes

Tip: bekijk ook deze mountainbike-aflevering Deze route van 4.9 kilometer door De Strubben-Kniphorstbosch is voor de gevorderde mountainbikers. In dit gebied liggen twee hunebedden, meerdere grafheuvels en oude veldwegen. De route bestaat voor het merendeel uit singletracks, enkele kuipbochten en kleine heuvels. De route start bij de Theeschenkerij Homanshof in Anloo.De langste mountainbikeroute in de provincie is 38,2 kilometer en gaat door de Drentsche Aa. Het is een route voor de gevorderde mountainbiker. De route bestaat grotendeels uit zandwegen en singletracks, maar je fietst ook over verharde en halfverharde wegen. Onderweg kom je landweggetjes, mul zand, drassige grond, onverharde paden, boswal en landweggetjes tegen. Je kan beginnen in Balloo, Anloo en Eext.Ben je een beginnende mountainbiker? Dan is deze route met een lengte van 19 kilometer zeer geschikt. Je fiets over graspaden, smalle en bochtige singletracks, maar ook over bredere rechte paden. Havelte is bekend om zijn hunebedden, de grafheuvels, het natuurreservaat Brandeveen en het Ooster- en Westerzand. Daarnaast vind je in Havelte een schaapskooi met kudde. Mocht je niet genoeg van deze route kunnen krijgen, dan kun je er onderweg voor kiezen om je route uit te breiden met een extra stuk van 8 kilometer.De route van 23 kilometer door het Nationaal Park Drents-Friese Wold is pittig. Ondanks dat het gebied vrij vlak is, vind je op de route verrassend veel hoogteverschil. In 2014 is de route aangepast met lange, technische stukken met pittige klimmetjes en afdalingen. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met ruim zesduizend hectare bos, heide en stuifzand. Ook is er veel toerisme. Af en toe kruist de mountainbikeroute andere wandel- en ruiterpaden. Houd hier rekening mee.De route van Exloo is 36,6 kilometer lang en ligt op de Drentse Hondsrug in de boswachterij Exloo. De boswachterij bestaat uit productiebos en stormbos. Dit bos wordt zo genoemd omdat van de omgewaaide bomen de wortels nog gedeeltelijk in de grond vastzitten en hieruit de takken weer uitgroeien tot nieuwe bomen. Je rijdt over smalle paden met open landschappen, een oud motorcircuit, landbouwpaden en een zandhelling. Langs de route vind je vele prehistorische grafheuvels. Deze heuvels zijn beschermde archeologische monumenten.Kijk voor een overzicht van alle MTB-routes in onze provincie op deze website