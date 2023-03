Dartende legendes verhinderd: toernooi in Coevorden uitgesteld

Een dartavond in zalencentrum De Loo in Coevorden met legendes van de sport, zoals Darryl Fitton en Martin Adams. Over een kleine twee maanden zou het moeten gebeuren.

Het evenement is een benefietavond om geld in te zamelen voor de familie van de overleden topdarter Andy Fordham. Maar omdat enkele van de grote namen andere verplichtingen hebben, wordt het evenement uitgesteld.

Van de bekende darters die zouden komen, kan inmiddels alleen Daryll Fitton. De rest heeft toernooiverplichtingen in Engeland, laat organisator Albert Lubbelinkhof uit Coevorden weten.

Benefiet voor nabestaanden Fordham

De bedoeling was om op zaterdag 15 april een benefietavond te organiseren voor de familie van Andy 'The Viking' Fordham, de Engelse topdarter die in 2019 overleed. Lubbelinkhof was een goede vriend van Fordham en hoorde dat zijn nabestaanden geldproblemen hebben.