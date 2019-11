De Wolden wil boeren handje helpen met duurzamere landbouw

Albert Haar riep de raad op om boeren te steunen die plannen maken voor zogeheten 'toekomstgerichte' landbouw. In eerste instantie sprak de motie van de omschakeling naar 'circulaire' landbouw, waarbij de nadruk meer op duurzaamheid ligt.Haar: "Boeren willen dat we opkomen voor de belangen van de landbouw. Nu staan er negen regels in de begroting over de landbouw. Maar de gemeente is toch de overheid die het dichtst bij de boeren staat, dus kunnen we veel meer doen. Net zoals we ook beleid maken voor de ondersteuning van winkelgebieden."Boeren kunnen de komende jaren bij de gemeente nu hulp krijgen bij het maken van plannen. De wijze waarop moet het college nog vaststellen.De volledige oppositie en collegepartij CDA gingen akkoord met de motie. CDA-fractievoorzitter Karin Dekker wees nog wel op het bestaan van een provinciale subsidieregeling, waarin vijf miljoen euro zit met hetzelfde doel.Volgens Gemeentebelangen is de motie overbodig, omdat de gemeente al veelvuldig in gesprek is met boeren. D66-fractievoorzitter Haar vindt juist dat De Wolden meer werk moet maken van haar voorbeeldfunctie.Haar: "De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen bij het vinden van een oplossing van de grote uitdaging die de verarming van de bodem en het teruglopen van de biodiversiteit ons biedt."