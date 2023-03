Cel voor gevaarlijk rijgedrag door Emmen en verwonden agent bij aanhouding

Een 25-jarige man uit Emmen is voor negen delicten veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De Emmenaar had drugs in zijn bezit, reed onder invloed en probeerde tijdens zijn aanhouding agenten zwaar te verwonden.

De man sloeg op 11 november 2021, 17 maart en op 13 augustus van 2022 tijdens een verkeerscontrole voor de politie op de vlucht. De eerste keer bestuurde de man een scooter. De politie dirigeerde hem naar de kant, maar de man sloeg op hoge snelheid op de vlucht met een motoragent op zijn hielen. De Emmenaar botste expres met zijn scooter tegen de motor.

Gebroken enkel

Door de valpartij brak de Emmenaar zijn enkel. Hij probeerde desondanks te vluchten maar werd toch aangehouden. Uit bloedonderzoek bleek dat hij onder invloed van drugs en zonder een geldig rijbewijs reed.

De botsing tegen de motor had voor de agent ernstig kunnen aflopen. De rechter vindt poging tot zware mishandeling bewezen. De twintiger kwam daarna vrij en dook in maart opnieuw op tijdens een verkeerscontrole.

Vingers geklemd

Deze keer reed hij in een auto en werd hij aan de kant gezet. De agent keek in de auto en zag een hoeveelheid hennep in de wagen liggen. De man reed ineens hard achteruit. Daardoor kwamen de vingers van de agent klem te zitten tussen het portier.

De Emmenaar maakte zich opnieuw schuldig aan poging tot zware mishandling van een agent. De automobilist reed weg, met om zijn pols een handboei. Hij werd via het kenteken getraceerd.

Gevaarlijk rijgedrag

In augustus bestuurde de man in de wijk de Rietlanden een auto en werd hij aangesproken op het niet dragen van een gordel. Ook deze keer reed de man op hoge snelheid weg en vertoonde hij gevaarlijk rijgedrag door rakelings langs voetgangers en fietsers te rijden. Ook reed hij over een veldje waar mensen lagen te zonnen.

Het rijden zonder een geldig rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zijn overtredingen. Daarvoor legde de rechter hem een extra celstraf van in totaal zeven weken op.

Niet alles bestraft