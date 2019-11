Asser stadsgezichten in boek: 'Dit is een ode aan Wim Berghuis'

De Assenaar liet allerlei bijzondere gebouwen en plekjes 'in zijn geliefde Assen' vastleggen door kunstschilders uit Assen, maar ook uit het buitenland. Daar begon hij in de tachtiger jaren mee, en dat leidde tot een bonte verzameling schilderwerken.Berghuis overleed in 2014. Alle schilderwerken schonk hij bij zijn overlijden aan de Staat der Nederlanden. Het Drents Museum heeft er een aantal in bruikleen. Maar voor Assenaren is alles te zien is één boek:Eén van de schrijvers is Annemiek Rens, conservator schilderkunst van het Drents Museum. "Als je alles bij elkaar ziet in dit boek, is het heel bijzonder wat Berghuis gedaan heeft. Het laat het je met andere ogen naar Assen kijken, elk schilderij geeft weer zo'n ander beeld van de stad", zegt ze.Ze onderschrijft dat het boek een ode aan Wim Berghuis is. "Absoluut. Want hoe bijzonder is het, dat één man zo'n collectie samenstelt met Asser stadsgezichten." Volgens haar is het een eyeopener voor Assenaren die de geschiedenis van de stad nog niet kennen. 'Dit is echt de manier om Assen te leren kennen."Dochter Etta Berghuis is 'apetrots', dat alle bijzondere stadsgezichten dankzij het boek nu voor iedereen te zien zijn. "Mooi toch dat alle Assenaren nu alle schilderijen kunnen bekijken. En bij de presentatie net met enkele schilderijen op het scherm, is me pas opgevallen hoe bijzonder de collectie eigenlijk is, omdat alles zo in verschillende stijlen is geschilderd. Zowel figuratief, als expressionistisch en impressionistisch. Voor elk wat wils."Het eindresultaat, met alle geschreven teksten bij de schilderwerken, moet ze verder nog bekijken. "Ik heb het boek nu echt voor het eerst in handen. Ik wilde niet eerst een preview via de computer. Dit is veel echter, maar het ziet er zo op het eerste oog prachtig uit." Haar lievelingsschilderij uit de collectie van vader Wim? "Dat is moeilijk te zeggen, maar een van de mooiste is mijn eigen bruidsschilderij, waarop ik met mijn man sta afgebeeld."Ook Etta Berghuis vindt de komst van het boek een ode aan haar vader. "Ik ben er heel blij mee en we zijn nog altijd heel trots op hem. We beseffen nu pas wat hij gedaan heeft en wat hij voor Assen heeft nagelaten. We gaan wel even wat extra exemplaren aanschaffen voor het nageslacht."Het boek, is uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum, in samenwerking met het Drents Museum. Het is een uitgave in de Nieuwe Asser Historische Reeks. De auteurs zijn Annemiek Rens en Martin Hiemink.Een uitgebreid gesprek over het boek en ook de liefde van verzamelaar Wim Berghuis voor Assen, hoort u zondagmiddag in het programma Drenthe Toen bij Radio Drenthe. Dan praat Sophie Timmer met auteur Martin Hiemink.