Drenten zoeken de zon op tijdens eerste lentedag

Een kop koffie drinken op het terras of snel even een ijsje halen om daarna nog even lekker te wandelen in de zon. Veel mensen genoten vandaag van het mooie weer. En daar is alle reden toe, want de meteorologische lente is begonnen!

Op het Holtingerveld was het goed druk vanochtend. Met mooi weer komen er vaak veel mensen naar de plek om te wandelen, maar vanwege de voorjaarsvakantie was er nog meer belangstelling. Ook van toeristen uit het Westen van het land. "Wat een mazzel met de eerste dag van de lente", lacht een man. "Het had net zo goed kunnen regenen, maar dit is heerlijk. Vooral de schapen die nu nog buiten lopen vind ik mooi om te zien."

Een andere jongen is iets verderop in gesprek met zijn vader. Normaal gesproken is hij niet zo van het wandelen, maar vandaag vindt hij het wel leuk. "Dat komt door de zon, anders hoeft het van mij niet."

Goed vertoeven

Niet alleen voor de vakantiegangers was het goed vertoeven, ook voor de mensen die moesten werken was het heerlijk weer. "We maken er een feestje van", vertelt schaapsherder Judith de Groot. "Ik ben de hele dag met mensen in gesprek, omdat ze graag willen weten hoe ik mijn werk precies doe. Dat maakt het wel extra leuk."

Ondernemers profiteerden ook van de zonnestralen. Bij ijssalon La Dolce in Borger was er genoeg belangstelling voor een ijsje de hele dag. "Perfect weer, dus dan komen mensen vaak wat lekkers halen", vertelt eigenaar Vincent van Looijenberg. "De voorjaarsvakantie helpt ook. We zitten hier in Borger, een toeristisch dorp, dan merk je dat mensen al snel onze kant opkomen."