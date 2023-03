50 jaar Monumentenwacht: 'de zorg wordt alleen maar meer'

Het begon bij de Monumentenwacht met de inspectie en het onderhoud van kerken. Maar daar is inmiddels een heel rijtje monumenten aan toegevoegd. In totaal heeft de club in Drenthe nu 1250 abonnees waar ze regelmatig komen. "Molens, boerderijen, kerken, torens, maar ook grafheuvels, schansen. Het is een hele verscheidenheid aan objecten."

Aan dat lijstje worden ieder jaar nog nieuwe monumenten toegevoegd. Naoorlogse gebouwen bijvoorbeeld die het bewaren waard zijn. Daarnaast worden de bestaande monumenten steeds ouder. "De zorg wordt dus alleen maar meer", ziet Nijmeijer.

'De ene dag hang je in een toren, de andere dag sta je bij een boerderijtje'

Van de veertig jaar dat de Monumentenwacht in Drenthe zit, heeft Nijmeijer er twintig meegemaakt. "Ik ga iedere dag vrolijk naar mijn werk", vertelt Nijmeijer. "De verscheidenheid aan panden, de verscheidenheid aan mensen. Iedere dag is anders. De ene dag hang je in een toren, de andere dag sta je op de hei bij een boerderijtje."