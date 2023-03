Is er plek voor honden in de Drentse natuur?

Een algemene regel in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer is dat honden welkom zijn mits ze zijn aangelijnd. Uitzonderingen gelden in gebieden waar bijvoorbeeld grazers rondlopen en in de lente wanneer vogels en andere dieren zich voortplanten en kwetsbare jongen hebben.

In het Strubben Kniphorstbosch nabij Anloo mogen geen loslopende honden komen en in een deel zijn honden helemaal niet welkom. De regel op het toegangsbord is doorgekrast. "Het ligt gevoelig", vertelt boswachter Kees van Son. "Maar luister maar, we zijn staan in de kraamkamer van de natuur. Daarom is hier rust nodig."