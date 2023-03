Restauratieplan kazerne Eexterveenschekanaal mislukt, tot frustratie van Dorpsbelangen

De ruim honderd jaar oude marechausseekazerne en bijbehorende paardenstal in Eexterveenschekanaal zullen voorlopig niet grondig worden gerestaureerd. De Vereniging Dorpsbelangen Eexterveenschekanaal moet een plan om de rijksmonumenten op te laten knappen noodgedwongen afblazen.

De kazerne is tegenwoordig opgedeeld in drie woonhuizen, allen eigendom van particulieren. Een investeerder die het gehele pand wilde kopen en restaureren, heeft zich volgens de dorpsbelangenvereniging teruggetrokken.

"Een van de eigenaren van de woningen in de kazerne heeft zijn twee huizen verkocht aan een ander, ondanks dat hij vertelde wel mee te willen werken met de verkoop aan de investeerder", vertelt dorpsbelangenvoorzitter Thijs Kroontje. "Daar is de overname helaas op stukgelopen."

Slecht onderhoud

De buitenkant van de monumentale kazerne en paardenstal is al jaren niet goed onderhouden. Er zitten gaten in de houten dakconstructie, verf bladdert van de kozijnen, het dak lekt en muren zijn gescheurd. Doodzonde, vindt de dorpsbelangenvereniging, want de monumenten zijn twee van de weinige historische gebouwen die het dorp heeft.

De vereniging hoopt daarom dat de gemeente Aa en Hunze ingrijpt en met de eigenaren in gesprek gaat over restauratie. Aa en Hunze heeft volgens Dorpsbelangen tot dusverre te weinig actie ondernomen, terwijl de vereniging er wel bij de gemeente over heeft geklaagd.

Eigenaar verantwoordelijk, gemeente moet controleren

Het onderhoud van rijksmonumenten is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand, legt monumentencoach Henrieke van Eerten van het Restauratiefonds uit. "Maar gemeenten hebben wel een instandhoudingsplicht. Een pand moet wind- en waterdicht zijn. Is dat niet het geval, dan kan de gemeente de eigenaar van het monument verplichten om er iets aan te doen."

Van Eerten heeft weinig boodschap aan pandeigenaren die zeggen dat ze hun monumentale pand niet kunnen restaureren omdat het te veel geld kost. Er zijn namelijk verschillende subsidies waarop zij een beroep kunnen doen. Weliswaar moeten eigenaren in veel gevallen ook een deel van het geld voorfinancieren, maar daar zijn volgens de monumentencoach ook verschillende regelingen voor.

"Ze hebben niet veel redenen om hun monument niet te restaureren. Eigenaren kunnen namelijk gewoon gebruikmaken van rijkssubsidies. Meestal is het onwil, want je moet wel een plan opstellen en langs de gemeente voor een vergunning. Daar zit niet iedereen op te wachten", vertelt Van Eerten.

'Signalen zijn bekend'

Volgens de gemeente is er vorig jaar met een vertegenwoordiger van de eigenaren gesproken over de toekomst van de woningen in de kazerne en de voormalige paardenstal. "Dit heeft tot nog toe niet geleid tot een concreet plan. De monumentale status van de panden en de bijbehorende verplichtingen zijn tijdens het overleg nadrukkelijk aan de orde geweest", laat de gemeente in een reactie weten.

"Signalen over zorgen over de staat het gebouw zijn bij ons bekend en daarom is het belangrijk dat het weer op de agenda komt. Graag willen we met de betrokkenen tot een goede oplossing komen", aldus Aa en Hunze.