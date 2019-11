Tuincentrum Rudolphus wint rechtszaak, maar moet wel twee ton terugbetalen

Teleurstelling bij gemeente Assen over houding van tuincentrum Rudolphus

Dat blijkt uit het nieuwste vonnis in een zoveelste procedure tussen Assen en Rudolphus. Assen werd eind september nog door het gerechtshof veroordeeld tot het uitbetalen van een tweede miljoen, als voorschot op een schadeclaim. Dat was in afwachting van een bodemprocedure voor de rechtbank in Assen.Maar de rechtbank oordeelt nu dat Rudolphus recht heeft op zo'n 1.8 miljoen, ook al heeft hij in deze zoveelste gerechtelijke procedure tegen de gemeente Assen gelijk gekregen.Een taxatie die was gedaan voor de grond van het tuincentrum, inclusief bedrijfsverplaatsing, werd door de gemeente Assen bestreden. De ingeschakelde taxateur zou niet onafhankelijk zijn geweest, en eerder zaken hebben gedaan met de raadsman van Rudolphus, advocaat Kors van Bladeren. Die taxateur stelde de prijs op 2,6 miljoen euro.Maar de rechter in Assen vindt dat er niks mis is met die taxateur. Wel stelt de rechtbank in het vonnis dat Rudolphus definitief recht heeft op zo'n 1,8 miljoen euro. En dat is twee ton minder dan het bedrijf al als voorschot ontving door eerdere procedures.De rechter neemt namelijk de meegerekende verplaatsingskosten van Rudolphus naar een locatie in Amelte, waar een boerderij van de gemeente staat, niet meer mee. Die plek zou namelijk niet meer in beeld zijn. En daarom zijn verplaatsingskosten ook niet aan de orde, vindt de rechter. Dat scheelt dik acht ton, waardoor Rudolphus geen 2,6 miljoen toegewezen krijgt, maar 1,8 inclusief proceskosten en achterstallige rente.Rudolphus aan de Graswijk is al bijna tien jaar met de gemeente Assen aan het strijden, om zijn bedrijf verplaatst te krijgen. Hij zou in de knel komen door de ontwikkelingen bij Assen-Zuid waar een bedrijvenpark komt. Maar Assen vond verplaatsing niet meer urgent, toen het bedrijventerrein even 'on hold' werd gezet. Rudolphus streed door, omdat er toezeggingen waren gedaan, en volgens hem zijn tuincentrum geen toekomst heeft aan de Graswijk.Voor eigenaar Martinus Rudolphus voelt de nieuwste overwinning dubbel. "We winnen, maar schieten er niks mee op. Hiermee is het nog altijd niet opgelost." Hij baalt er flink van dat volgens het nieuwste vonnis twee ton aan voorschot weer terug moet naar de gemeente. "Maar we zijn nog in gesprek over bedrijfsverplaatsing, nu naar de plek van tuincentrum Omorika aan de Eursing, bij Beilen. Die locatie is destijds ook door de gemeente aangedragen. Daar zijn we druk mee bezig. Dus of het ook terugbetalen wordt, weet ik niet. We willen verplaatsen."Adviseur Kors van Bladeren van het tuincentrum wacht af wat de gemeente doet. Hij benadrukt wel 'dat er weer gewonnen is van de gemeente'. Maar hij moet tegelijkertijd erkennen dat het financieel nadelig uitpakt voor zijn cliënt. "Ja, klopt. Twee ton zal er volgens deze uitspraak weer terug moeten, maar ik hoop niet dat het zover komt." Ook hij hoopt dat terugbetalen uiteindelijk niet aan de orde is, zolang bedrijfsverplaatsing nog deel uitmaakt van de gesprekken. "Daar hebben we een intentieovereenkomst over."De gemeente Assen wil nog niet op het vonnis reageren. "We zijn de zaak aan het bestuderen", is de reactie. Duidelijk lijkt wel dat tuincentrum Rudolphus er niet slim aan heeft gedaan om medio 2016 een bemiddelingsbod door burgemeester Marco Out af te slaan. Het bod was toen 1,9 miljoen euro voor de grond. De finale taxatieprijs van 1,8 miljoen euro die de rechter er nu van gemaakt heeft, ligt lager.