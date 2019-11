Afhankelijk van mantelzorg: 'Bij veel pijn kan ik niets meer'

​

"Het is eigenlijk gewoon vanzelfsprekend dat ik dit doe", vertelt Henny. "Ik ervaar het niet als iets bijzonders." Hij kookt, doet boodschappen, strijkt. Alleen het ontbijt maakt Joke nog zelf: "dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen!"Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Volgens Drenthe Mantelzorg Vriendelijk zijn er 100.000 mantelzorgers in onze provincies. Dat zijn mensen zoals Henny en Joke, maar kunnen ook kinderen zijn die voor hun broertje, zusje of ouders zorgen.De Dag van de Mantelzorg is in het leven geroepen door Mantelzorg NL en is bedoeld om alle mantelzorgers te erkennen. Door heel Nederland worden tijdens deze dag activiteiten voor hen georganiseerd.Al 46 jaar lang heeft Joke last van de pijnaanvallen. "Ze komen wanneer ze willen en ze gaan weer weg wanneer ze willen", vertelt Joke. Ze heeft SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. De doktoren weten niet wat het is. Dat Joke pijn heeft, staat vast. De hevigheid verschilt. "Ik zeg wel eens dat het net is alsof er een mes in mijn been wordt gestoken en op en neer wordt gehaald. Het is wel eens dat ik alles bij elkaar gil van de pijn."Ook als Joke in bed ligt, blijven de pijnaanvallen komen. "Het gaat 's nachts door. Daardoor slaap ik slecht en heb ik overdag geen energie om iets te doen. Als ik heel erg veel pijn heb, dan kan ik niets meer." Lopen lukt haar bijna niet meer. Met de rollator in huis wil nog net. "Maar als ik grotere afstanden moet lopen, dan gaat mijn 'goede' been protesteren en daarom zit ik dan in een rolstoel."Gemeenten ondersteunen mantelzorgers. Van alle Drentse gemeenten is De Wolden, waar Henny en Joke wonen, de meest gulle ondersteuner en geeft de mantelzorger een mantelzorgwaardering van 300 euro. "Ik vind het heel prettig dat er steun is vanuit de gemeente", vertelt Henny. "Een aantal jaren geleden deden wij een aanvraag vanuit de WMO. Dat verliep zo stroperig. De gemeente heeft ons destijds geholpen en alles is gelukt."Volgens Henny doet hun gemeente vrij veel voor de mantelzorgers. Zo worden uitstapjes geregeld en kun je zelfs op respijtweekend als je er even tussenuit moet. Toch plaatst hij wel een kanttekening bij de lof over de gemeente: "Ze besparen natuurlijk duizenden euro's doordat wij als mantelzorgers dat werk allemaal doen."Henny is blij dat hij Joke zelf kan verzorgen. "Ik voel me soms wel schuldig", meent Joke. "Hij doet alles, maar laat niet merken dat hij het erg vindt." Hennie vult haar aan: "Ik kook nu regelmatig. Ik merk dat de kwaliteit van de maaltijden met sprongen vooruit gaat en dat ik ga variëren. Ik heb er wel lol in!"