Trainer Fred de Boer langer bij ACV

De Boer begint in 2020 aan zijn vijfde achtereenvolgende seizoen bij ACV en laat weten content te zijn met de verlenging: “Vijf jaar achter elkaar bij dezelfde vereniging ervaar ik toch wel als bijzonder en speciaal. Daarmee ben je een uitzondering. Maar ACV is ook uitzonderlijk en de samenwerking is uitstekend."Dat de selectie van ACV de laatste jaren is veranderd, is voor De Boer een reden om langer te blijven: "Dat je zo’n lange periode aan deze club verbonden kunt zijn heeft ook te maken met de situatie dat de afgelopen seizoenen de selectie behoorlijk wijzigde. Het is een nadeel dat je spelers kwijtraakt, maar er zijn ook voordelen. Als je al die tijd met een vaste groep had gewerkt, zou je wellicht eerder afscheid van elkaar nemen.”ACV staat op dit moment zevende in de zaterdag hoofdklasse B, vier punten achter koplopers Eemdijk, Swift en SDC Putten. Zaterdag gaat de ploeg van De Boer op bezoek bij De Dijk.