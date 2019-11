Edelsmid uit Nepal bezoekt Drenthe om aandacht te vragen voor zijn land

Dertig jaar geleden ontmoette Dambar Bishwokarma een Nederlander die hem in Nepal van de straat hield. Hij betaalde zijn opleiding tot edelsmid en zijn medicijnen. "Ik was op dat moment erg ziek en leed aan tuberculose toen ik Jos uit Nederland ontmoette. Hij was in Nepal om ons kastensysteem te onderzoeken. Hij wilde mij en mijn familie steunen en nodigde ons uit in Nederland", vertelt Bishwokarma.Sindsdien komt Bishwokarma ieder jaar terug om de Nederlander te bezoeken. Daarnaast maakt hij een ronde door verschillende dorpen en steden om zijn sieraden te verkopen. En dat is hard nodig, want de omstandigheden in Nepal zijn nog steeds zwaar. "Het land loopt zo achter", vertelt Sibylla Stegeman, die Bishwokarma tijdens zijn bezoek begeleidt."Zodra je de kleine bergdorpen ingaat, zie je dat die mensen werkelijk niets hebben. Ze hebben geen water of waterputten en ze hebben geen vervoer. Ze drinken het water uit de bergen en lopen soms hele einden voordat ze ergens komen." De zware aardbeving vorig jaar heeft de leefomstandigheden alleen nog maar verergerd.De handgemaakte sieraden krijgt hij in Kadmandu nauwelijks verkocht. De toeristische sector komt er moeizaam van de grond en dehebben er het geld niet voor. In Nederland slaan zijn sieraden wel aan. Daarom komt hij ieder jaar terug. "Allemachtig prachtig", zegt Bishwokarma als we vragen naar de reacties die hij krijgt.De opbrengsten investeert Bishwokarma in het dorp, door middel van eerlijke salarissen voor de fabrieksarbeiders. Het overige geld gaat naar onderwijs en waterputten. Als het aan Bishwokarma ligt, blijft hij dit werk nog zeker tien jaar op dezelfde manier doen. Zijn zoon Jos-Cherek Bishwokarma wil daarna het stokje overnemen. Hij moet daarvoor wel trouwen, want een werkvisum in Nederland als ongehuwde Nepalees is volgens Stegeman niet zo makkelijk.