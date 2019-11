Facebook-groep opgericht om mensen met 'menstruatiearmoede' te helpen

“In een land als Nederland, dat zou toch niet hoeven?” Dat dachten Hoogeveense Manuela Mol en een vriendin toen ze de berichten lazen over ‘menstruatiearmoede’. Dat is als je te weinig geld hebt om maandverband of tampons te kopen. Ze kwamen in actie. De Facebook-groep ‘Hulpgroep Drenthe: Samen staan we maandelijks sterk’ was geboren.

“Het is een behoorlijk dure aanslag. Leef je van een laag inkomen of weekgeld of iets dergelijks, dan is dit een behoorlijke hap geld”, legt Mol uit. “Het is niet iets waar snel bij nagedacht wordt. Dat is zo jammer. Daarom willen we het product aan de man brengen.”De kosten van maandverband en tampons kunnen snel oplopen. Volgens onderzoek van Plan International hebben bijna één op tien vrouwen tussen de 12 en 25 jaar weleens problemen gehad om ze te kopen omdat ze te weinig geld hadden. Meer dan de helft van de vrouwen geeft aan dat ze die producten te duur vinden.Mol en haar vriendin wilden er iets aan doen. Mol: “Als we de handen ineenslaan, kunnen we ver komen. Daarom hebben we de Facebook-groep opgericht. Hierin vragen we aan dames: kunnen we je helpen? Is er iets dat je nodig hebt op dit gebied?”Vrouwen die menstruatieproducten nodig hebben, kunnen dat via een privébericht aangeven op de pagina van de Facebookgroep. Het is ook mogelijk om menstruatieproducten te doneren en te sponsoren. Mol zegt dat een tamponmerk is benaderd om te helpen, tot nu toe zonder resultaat.De Facebook-groep, die vanmorgen is opgestart, loopt volgens Mol 'als een tierelier’. “De aanmeldingen stromen binnen. Het begint al te lopen en maakt ons ontiegelijk trots.”