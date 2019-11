Onderzoek naar opengraven Prinsengracht gaat ondanks kritiek door

“Hoe kunnen we zoveel geld uittrekken voor een onderzoek terwijl we verder op álle vlakken moeten bezuinigen?” vroeg Xander Topma van de partij zich af. Het onderzoek naar het opengraven van de Prinsengracht in het centrum van Meppel moet veertigduizend euro kosten.Volgens Sterk Meppel, dat het opengraven van de gracht als speerpunt hanteert, zorgt een verlenging van de gracht voor een mooier aanzicht. Bovendien is het volgens de lokale partij goed voor de toeristische sector, een impuls voor de economie en komt het de veiligheid ten goede. Maar daarmee is nog niet besloten dat het opengraven ook daadwerkelijk plaatsvindt.Volgens Topma is er vanuit de buurt veel kritiek. “Het leeft vooral binnen de politiek en bij één partij, buiten deze raadszaal en buiten Sterk Meppel horen wij hele andere dingen en vinden mensen het vooral geldverspilling", zegt de SP'er. "Er zit horeca op het stuk waar nu dat stuk gracht moet komen. Ondernemers moeten hun terrassen inleveren en daar moet vanuit de gemeente weer financiële compensatie voor komen. Je gaat mij niet vertellen dat er zoveel toeristen naar Meppel komen om dat te kunnen compenseren.”Volgens wethouder Roelof Pieter Koning is het geld voor de begroting van 2019 al gereserveerd en daarom geen discussiepunt. Toch moet het onderzoek door vertraging nog worden uitbesteed en zal het onderwerp daarom nog een keer worden voorgelegd in de gemeenteraad. Ook D66, PvdA en GroenLinks sloten later op de avond aan bij de SP. Een meerderheid haalde het voorstel niet.