Staking openbaar vervoer treft vandaag ook treinverkeer Emmen-Zwolle

Dat er morgen gestaakt gaat worden op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle, was aangekondigd. Maar ook vandaag ligt het treinverkeer al stil op deze lijn. Arriva laat vanochtend weten dat de staking vandaag treinverkeer daar onmogelijk maakt.

Deze week is er een driedaagse staking in het streekvervoer. Dinsdag was de eerste dag, vandaag is dag twee.

Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer worden het niet eens over een nieuwe cao. Sinds het najaar zijn er daarom al verschillende acties en stakingen in het openbaar vervoer geweest. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van bijna zeventien procent over een jaar en een loonsverhoging van veertien procent verdeeld over achttien maanden.

Tekort aan treinpersoneel

Volgens vakbonden FNV en CNV zouden de acties van afgelopen dinsdag en vandaag vooral het busvervoer in Drenthe treffen. Maar volgens een woordvoerder van Arriva blijft ook het treinverkeer hier in de regio niet buiten schot.

"Dinsdag konden we de lijn nog wel opstarten, maar ook in de middag vielen treinen uit vanwege een tekort aan mensen. En ook nu is dat het geval, dus treinen tussen Emmen en Zwolle rijden niet vandaag. Heel misschien lukt het vanmiddag nog om treinen in te zetten, maar ik denk dat die kans heel klein is", zo legt de woordvoerder van de vervoersorganisatie uit. De treinen op de Arriva-lijnen in Groningen en Friesland rijden wel.

Actiedag van morgen

Voor morgen is een losse actie van spoorvakbond VVMC aangekondigd voor conducteurs en machinisten op de Vechtdallijn. Daarom zullen er morgen de gehele dag naar verwachting ook geen treinen rijden tussen Emmen en Zwolle. Wel laat Arriva weten dat het effect van deze staking op de dienstregeling pas op de dag zelf echt duidelijk zal zijn.

Busvervoer

Ook in het busvervoer wordt vandaag gestaakt. Vervoersmaatschappij Qbuzz meldt dat hier in de regio vanochtend bijna driekwart van de buschauffeurs niet is gaan rijden. Een groot deel van de bussen bleef dus in de remise. Dinsdag was dat een vergelijkbaar aantal.