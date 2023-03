Paardenhouder laat wolfwerend raster plaatsen: 'Het houdt mij ook binnen'

Paardenhouders Arja Schuurmans en Roel Wijmenga uit Zwiggelte hebben hun paardenraster vandaag wolfwerend gemaakt. Voor de gemoedsrust. Want het wolvenpaar dat er in de buurt zit wordt regelmatig gesignaleerd.

"We weten dat de wolf hier omheen loopt. Er komt nu een extra klap stroom bovenop en er komt een raster dat 40 centimeter de grond in gaat. Aan de buitenkant hebben we ook nog een stroomdraad vlakbij de grond. Ik denk dat ze niet snel hier doorheen zullen komen, maar 100 procent garantie heb je niet. Onze paarden en onze hond zijn ons erg lief. Daar hebben we heel veel voor over", zegt Schuurmans.

Aanvallen rondom

Zelf hebben ze nog geen wolvenaanval gehad, maar in de buurt zijn er al vele geweest. "Hier tegenover twee aanvallen op schapen, bij de buren twee aanvallen op schapen en een paar huizen hier vandaan een aanval op een drachtige koe. Dat was in september vorig jaar, een paar dagen voor een wedstrijd die ik hier op het erf had georganiseerd", aldus Schuurmans.

Die IJslanders staan rond de wedstrijd meestal buiten in kleine weides, maar dat was afgelopen jaar anders. "Toen heb ik voor iedereen boxen gezocht in de buurt. Dat was voor toen de beste oplossing. Maar ik moet nog zien hoe ik dat dit jaar ga doen. Ik denk dat we een boxentent gaan neerzetten en een paar jongens moeten inhuren om te waken. Het moet eigenlijk wel gewoon doorgaan."

Houders van hoefdieren in Drenthe kunnen vanaf 1 april subsidie met terugwerkende kracht sinds oktober 2022 aanvragen voor wolfwerende rasters. Eerder kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking. Schuurmans was nog niet bekend met de subsidie. Bij Alfred Mulder van Solarfence, leverancier van materialen voor wolfwerende rasters, loopt het ook nog niet storm. "Ik krijg nu wel meer aanvragen ja. Maar het is nog niet heel wild, want mensen zijn ook wel wat sceptisch."

Leerproces

Een raster dat paarden binnen houdt en de wolf buiten houdt is volgens Mulder een lastige combinatie. "Normaal is het bij een afrastering voor paarden genoeg als je een stroomdraad hebt op 1.25 of 1.30 meter hoogte en dan nog een draad op 75 centimeter van de grond af. Als een paard er een keer met een been onderdoor schiet of rolt, dan zit die niet meteen in het raster. Maar als je vijf of zes draden spant, dan is de kans op letsel groter. Maar ja, we willen de wolf helemaal niet bij de paarden hebben, want dan krijgen we helemaal problemen", zegt Mulder.

Het zetten van een goed wolfwerend raster is een leerproces. Want de wolf is slim. "Het is belangrijk om meteen vanaf dag één een grote klap stroom erop te zetten. Want zo'n wolf is heel nieuwsgierig, die gaat kijken, gaat zoeken en dan moet die meteen een klap op zijn neus krijgen", legt Mulder uit. "Als de wolf een week de tijd heeft om een afrastering die niet onder stroom staat te onderzoeken, dan geef je hem misschien wel een kans om binnen te komen. De eerste klap is een daalder waard."