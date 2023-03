Sjiwwe voor Sobibor: jongeren spelen voorstelling over transport naar vernietigingskamp

Vandaag is het 80 jaar geleden dat de eerste trein vanuit Kamp Westerbork vertrok naar vernietigingskamp Sobibor. In 1943 vertrokken in totaal negentien treinen naar het vernietigingskamp in Polen

Herinneringscentrum Kamp Westerbork herdenkt die transporten met een serie speciale voorstellingen onder de naam Sjiwwe voor Sobibor. De voorstellingen worden gemaakt door een groep jonge theatermakers. De titel slaat terug op het joodse rouwritueel. In zeven voorstellingen onderzoeken zeven jongeren nieuwe manieren van herdenken,

Vergeten

"Het is een beetje een vergeten hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis", zegt directeur Bertien Minco van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Misschien komt dat ook wel omdat bijna niemand het kamp heeft overleefd. De bijna 34.313 gedeporteerde Joodse Nederlanders en vluchtelingen werden vrijwel direct bij aankomst vermoord. Slechts achttien overleefden het."

Minco vindt het belangrijk dat het verhaal wordt doorgegeven aan een jongere generatie. "De beste manier om dat te doen is om jongeren daar zelf een belangrijke stem en rol in te geven", zegt ze. "We zien al een paar jaar hoe Theater Na de Dam door het hele land met voorstellingen jongeren op een hele actieve manier betrekt bij die geschiedenis. Wij vinden het mooi om dat ook hier te doen."

Briefjes

Herinneringscentrum Kamp Westerbork benaderde Roestvrij Theater uit Diever, dat veel met jongeren werkt. "Die hebben twintig jongeren geworven die dit heel graag willen gaan doen", vertelt Minco. "Ze gaan elke drie á vier weken een nieuwe voorstelling spelen naar aanleiding van een nieuw transport."

De jongeren doen zelf onderzoek in de archieven van het Herinneringscentrum om inspiratie op te doen voor de voorstellingen. "In onze archieven zitten foto's, hartverscheurende briefjes die uit de trein zijn gegooid, persoonlijke verhalen die een hele goede manier zijn om bij die enorme geschiedenis te komen. Want anders blijft het zo abstract", zegt Minco. "Zo komen er steeds nieuwe verhalen naar boven, door de jongeren zelf verteld en verbeeld op een eigentijdse manier."