Dit weekend in de Drentse natuur: 9 en 10 november

Het is weekend! Een mooi moment om tot rust te komen in de Drentse natuur. Ontdek met Leah Groeneweg welke wilde planten je kan eten in het Asserbos of maak een prachtige herfstwandeling in de omgeving van Buitencentrum Boomkroonpad. Kinderen kunnen dit weekend bovendien een insectenhotel bouwen.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Kinderen gaan zaterdag samen met Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' helpen met de bouw van een groot insectenhotel . In dit hotel kunnen insecten zich in de winter nestelen. In de zomer gebruiken insecten het hotel als nest- en rustplaats. Een insectenhotel bestaat uit verschillende kamers. Elke kamer heeft weer een ander soort ingang. Hierdoor gebruiken zowel kleine als grote insecten het hotel. Tijdens de bouw van het insectenhotel in het informatiecentrum van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg wordt afgesproken wanneer het hotel wordt geplaatst.Ontdek de eetbare planten van het Asserbos tijdens een wandeling met Leah Groeneweg . Zij vertelt welke planten eetbaar zijn en hoe je ze kan gebruiken. Je gaat met Groeneweg op zoek naar de paardenbloem, veldzuring en kleine veldkers. De naalden van de fijnspar kun je gebruiken om heerlijke thee van te zetten. Daarnaast vind je in de herfst bessen van de lijsterbes, sleedoorn en Amerikaanse vogelkers. Na afloop van de wandeling geniet je van een lekkere wildplukversnapering!Deze tijd van het jaar is de natuur prachtig kleurrijk. Maar hoe kan het dat de bladeren verkleuren? Wat is het verschil tussen loofbomen en naaldbomen? Welke paddenstoelen kom je tegen in het bos? Hoe bereiden de dieren zich voor op de winter? Zondag neemt een natuurgids van Staatsbosbeheer je mee door de omgeving van Buitencentrum Boomkroonpad. De gids geeft je antwoord op al deze vragen en wijst je op dingen die je anders zelf niet ontdekt zou hebben. Deze tocht is voor jong en oud.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur