Film over armoede van regisseur Reinout Hellenthal in première

De korte film 'Malika kan vliegen' van regisseur Reinout Hellenthal gaat volgende week woensdag 8 maart in première in de Nieuwe Kolk in Assen.

De film gaat over de droom van de 17-jarige Malika om professioneel basketballer te worden. Die dreigt in duigen te vallen. Want haar ouders hebben het niet breed en kunnen het lidmaatschap van de sportclub niet betalen.

"Waar de film vooral over gaat is de ongelijkheid in kansen, want Malika leeft in armoede, net als veel andere kinderen in Nederland", vertelde de filmmaker eerder tegen RTV Drenthe. Hij hoopt dat de film bijdraagt aan het gesprek hierover en dat ouders en volwassenen die in armoede leven eerder de stap durven te zetten naar hulpverlening.