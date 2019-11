Supersponsor brengt liefdeskoppel Streuer/De Haas samen in WK zijspannen

"Dat is uniek in de zijspansport. Echte teams bestonden tot nu toe niet. Maar het ziet er heel goed uit", zegt Streuer.De zoon van drievoudig wereldkampioen Egbert krijgt, net als z'n twee teamgenoten, de beschikking over een Yamaha. Het wordt een kopie van het span waarmee Reeves afgelopen seizoen z'n achtste wereldtitel binnenhaalde."De baas van de Duitse busmaatschappij Berlin Express is stapelgek op de zijspanklasse. Hij gaat ook investeren in het kampioenschap zelf", reageert Streuer enthousiast. "Het lijkt allemaal heel goed. Het team heeft ook goede monteurs en electronica-specialisten in huis en het materiaal heeft zich afgelopen seizoen al bewezen."Streuer en De Haas reden in het verleden ook al wat losse Grand Prix samen, maar nog nooit een heel seizoen. De Haas begon haar carrière als passagier. Maar de laatste twee seizoenen bestuurde ze zelf een span. "Het ging op zich best wel goed. Maar het kost zoveel tijd, geld en energie en het leverde niet helemaal op wat ik had gewild. En daarnaast wilde ik heel graag in het WK rijden en nu heb ik de kans om dat te doen."Voor Bennie Streuer kwam het nieuwe team ook als geroepen. Met de Fransman Kevin Rousseau heeft hij een mager seizoen achter de rug. Omdat de electronica steeds kapot ging, moest de oud-wereldkampioen genoegen nemen met de twaalfde plaats in de strijd om de wereldtitel. Daardoor dreigde zijn bakkenist Rousseau z'n financiële toelage van de Franse overheid kwijt te raken. "Rousseau rijdt volgend seizoen met Reeves en Jeroen Remmé stapt in de bak bij Sattler. Op die manier kwam er bij mij een plaatsje vrij voor Ilse", verklaart Streuer.Saillant detail is dat Streuer en De Haas in de voetsporen treden van hun vaders. Want in 1989 en 1990 reed Egbert Streuer met Géral de Haas het wereldkampioenschap. Beide jaren eindigden ze op de tweede plaats.