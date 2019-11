Bewoners 't Ruige Veld hekelen gemeente: 'Dit is onze enige veilige plek'

Bewoner Egbert Dijkman stelt dat geen enkele bewoner zich onveilig voelde, terwijl de gemeente wel sprak over zorgen rondom de veiligheid van cliënten en omgeving. "Ik zeg je met mijn hand op mijn hart: dit is voor ons zelfs de enige veilige plek in de maatschappij."Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra was de situatie onhoudbaar vanwege een gebrek aan personeel, ongeschoold personeel en de aanwezigheid van minderjarige kinderen. De bewoners hoeven niet te verhuizen naar een andere instelling, besloot de rechter vannacht Dijkman, die als woordvoerder van de bewoners optreedt, heeft weinig te klagen over het personeel. "Dit is weliswaar nog een jonge en groeiende stichting, maar wel een hele mooie. Er is hier sprake van saamhorigheid. Het positieve wordt nu door de gemeente de kop ingedrukt."Volgens Dijkman heerst er een gespannen sfeer in de zorginstelling. "Tot gisteren was er niemand die zich onveilig voelde, maar dat is inmiddels volledig verdwenen. Bovendien is nog niemand van het nieuwe personeel naar ons toegekomen."Ook ouders van cliënten hebben zorgen. Hetty Klaassen en Peter de Winter, de ouders van een cliënt uit de zorginstelling, stonden met hun oren te klapperen toen ze via de media vernamen dat 't Ruige Veld dicht moest. Zij zeggen dat ze niet door de gemeente zijn geïnformeerd."Onze dochter was hier helemaal gelukkig", vertelt Klaassen. "Wij als ouder daarom ook. Ik voel ook de warmte van medebewoners. Het is een happy family." De Winter vult aan: "Wij hadden niet het idee dat de zorg tekortschoot."Klaassen en De Winter zijn direct naar Rolde gegaan om hun dochter te steunen. Klaassen: "Toen ik het nieuws las, raakte ik enorm in paniek. Mijn dochter zit hier niet voor niets. Als ze hoort dat de instelling sluit, loopt ze direct naar het spoor toe. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed."