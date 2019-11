Artsen leggen uit wat er in weekziekenhuis Bethesda verandert

Vanaf volgend jaar verandert er namelijk veel in de Drentse ziekenhuiszorg. Het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen wordt een weekziekenhuis. De basiszorg wordt dan nog wel geleverd. Een diagnose stellen of een dagbehandeling blijft.Treant heeft eerder in Hoogeveen al specialistische hulp als verloskunde en oogheelkunde weggehaald vanwege beleidswijzigingen. Dat had onder meer van doen met strengere kwaliteitseisen en een tekort aan specialisten en verpleegkundigen. De spoedeisende hulp is omgevormd tot een basisspoedpost die per april buiten kantooruren is gesloten.Treant, WZA, Isala, Ommelander Zorg Groep en Martini ziekenhuis hebben eerder dit jaar onderling afgesproken hoe ze de spoedeisende zorg verdelen. Door de beleidswijzigingen levert het ene ziekenhuis andere specialistische hulp dan het andere. Bezoekers krijgen op de informatie-avonden uitleg wat de veranderingen betekenen voor patiënten.De informatie-avonden beginnen steeds om 19.30 uur in:Woensdag 20 november in MFC De Magneet in Hoogeveen.Donderdag 21 november in buurthuis Het Oor in HoogeveenWoensdag 4 december in dorpscentrum 't Anker in HollandscheveldMaandag 9 december in wijkgebouw De Weide Blik in HoogeveenIn december volgen vergelijkbare informatieavonden in en om Emmen en in de kop van Drenthe. Deze en komende week worden die bijeenkomsten ook gehouden in Stadskanaal. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal behoren ook tot Treant.