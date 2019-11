Deze Drentse scholieren zagen de Berlijnse Muur vallen

"Het is heel apart dat er zo'n muur staat, met al die strenge controles." Assenaar Rainaldo Boor was 18 toen de muur viel. Als leerling van VWO-6 was hij op schoolreis met het Nassau College. "Sowieso was het heel raar om het verschil te zien in Oost-Duitsland. Daar zag je hele parkeerplaatsen met alleen maar Lada's en Trabantjes."Dertig jaar na dato herinnert Boor zich nog de verschillen tussen Oost- en West-Berlijn. Tijdens de excursie mogen ze ook een paar uurtjes door Oost-Berlijn lopen. "Totaal geen neon-reclames, alleen maar dezelfde kleine autootjes. Heel anders dan in het westen."De excursie door Oost-Berlijn is nog een paar dagen voor de val van de muur. Daar komt de groep nog terecht in een grote demonstratie tegen de sovjet-overheid. "Dat was wel spannend, daar zijn we snel doorgelopen."De Berlijnse Muur was een onderdeel van het IJzeren Gordijn. Een grote barrière die werd opgericht door de Sovjet-Unie op de grens tussen Oost- en West-Duitsland. Bewaakt door gewapende militairen, prikkeldraad en mijnenvelden werd de grens het symbool van de Koude Oorlog, de wapenwedloop en het wantrouwen tussen het Westen en de Sovjet Unie.Berlijn lag in zijn geheel in Oost-Duitsland, maar de stad zelf was ook opgedeeld in een communistisch en een westers deel. Ook rond het 'vrije' deel van Berlijn stond een muur. De muur splitste gezinnen in tweeën en meer dan honderd mensen kwamen om in een poging het vrije Westen te bereiken.In een reactie op de massale protesten, werd besloten de grenzen open te stellen. Het zou pas een ingaan op 10 november, maar bij een opmerkelijke persconferentie op de avond van 9 november versprak een hoge Oost-Duitse politicus zich. Zodoende werden compleet onverwacht de grensposten opengesteld.Ook HAVO-5 van het Nassau College was mee naar Berlijn. Vijf jaar geleden spraken twee oud-leerlingen en de toenmalig docent met RTV Drenthe over die avond in Berlijn. De leerlingen stonden in een disco toen het nieuws hen bereikte. "Er kwam iemand binnen die zei: de muur is open, ga naar buiten!" herinnert oud-leerling Marjet Siegers zich. "En wij dachten, dat kan niet."De begeleider van de klas was leraar Bert Prins, die onderweg was naar het hotel toen hij het nieuws hoorde. "Er kwam een echtpaar met twee kinderen in pyjama en laarsjes aan. Die zeiden: de muur is gevallen en we willen familie bezoeken, maar hebben geen West-Duits geld om te telefoneren."Ook oud-leerling Jacqueline Dale was die avond tot laat op straat. "Waar ik nog steeds kippenvel van krijg: het moment dat een Trabantje stopt en dat die man en vrouw uit de auto stappen en die vrouw zich huilend in mijn armen stort."De Trabantjes, de typische Oost-Duitse auto's, maakten ook indruk bij Marjet Siegers. "De geur van die Trabantjes kan ik nog zo oproepen als ik aan die avond denk. Vies, maar ook weer een hele blije geur."