Motorcross in de Wijk gaat door: ‘Kostte wel wat moeite’

Nog een aantal nachtjes slapen en dan kunnen duizend crossfanaten zondag weer los tijdens de toertocht van motorclub De Antrappers uit de Wijk. Vorig jaar werd het evenement op het laatste moment in afgeslankte vorm gehouden vanwege natuurbezwaren. De club is voor deze editie daarom op tijd begonnen met het aanvragen van de vergunning, maar dat ging niet zonder horten of stoten.

De tocht gaat door de gemeenten Meppel en De Wolden. Het aanvragen van de vergunning bij de laatstgenoemde gemeente duurde lang volgens de club. Dat heeft te maken met het ecologische rapport dat ze moesten indienen.

"Dat rapport is vorig jaar gemaakt door een bureau dat we hebben ingehuurd en is drie jaar geldig. Tijdens de aanvraag van de vergunning was niet alles goed in het rapport en dat moest aangepast worden", legt voorzitter Arend Klomp uit. "Dat heeft ons ook duizend euro extra gekost. Normaal gesproken duurt een aanvraag maximaal twee maanden. Nu waren het er ongeveer vier. Maar het is wel gelukt."

Doorpakken

Zo'n kleine vier weken geleden kreeg de organisatie het goede nieuws dat de vergunning binnen was. "Daar zijn we heel blij mee, maar je moet direct doorpakken", vervolgt Klomp. Zo'n rit vergt namelijk behoorlijk wat werk. "Je hebt nauw contact met organisaties waarmee je zakendoet. Die gaan op een gegeven moment ook vragen of het wel of niet doorgaat."