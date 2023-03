Plannen voor zorghotel op plek voormalig pretpark Norg concreter

Een zorghotel, mogelijkheden voor een Knarrenhof of starterswoningen, een plek voor een basisschool en ruimte voor het UMCG: dit alles kon zomaar eens tezamen komen op het terrein van voormalig pretpark De Vluchtheuvel in Norg. Het terrein moet worden opgezet als een soort Brink.

Dat oppert althans Albert Verschuren, directeur van Warm Hart Zorghuizen. Zijn bedrijf wil op het terrein een zorghotel ontwikkelen, met daarin appartementen voor mensen die een operatie ondergaan of al achter de rug hebben. "Vanuit het principe 'Better in, better out' willen we ervoor zorgen dat ouderen sneller en beter herstellen van een ingreep", zegt hij.

In het zorghotel komen maximaal 120 appartementen. "Dat is afhankelijk van de vraag", zegt Verschuren. Volgens hem is er grote behoefte aan 'schakelzorg'. "Dan hebben we het over mensen die uit een operatie komen, maar nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Die kunnen dan in het zorghotel aansterken."

'Naar de Norgers'

Het bedrijf van Verschuren neemt naar eigen zeggen 35 procent van de ontwikkeling van het terrein voor zijn rekening. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Brede Basisschool de Verwondering (nu nog in het Noord-Drentse Alteveer) hebben interesse.

Maar om tot een volwaardig plan te komen, willen de initiatiefnemers eerst 'naar de Norgers'. "Vorig jaar wilden we al het gesprek aan met inwoners en organisaties in Norg, om te kijken wat er ontwikkeld kan worden. Mede omdat de gemeente Noordenveld heeft aangegeven eerst een visie te willen ontwikkelen voor het gebied, is dat nog niet gebeurd."

'Uniek'

Het terrein moet als een soort Brink worden ingericht. "Zoals Norg een Brinkdorp is, zo willen wij hier aan de gang", zegt Verschuren. Volgens hem is het plan met het zorghotel uniek te noemen. "Dit heb je nergens in Nederland."

Verschuren benadrukt dat het terrein niet alleen voor zorg dient. "Daarom willen we juist in gesprek met de Norgers, om te kijken welke wensen er zijn. Denk bijvoorbeeld aan de komst van een Knarrenhof (woningen voor ouderen, red.) of starterswoningen."