Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Maandag is er Ganzenmarkt in Coevorden en ter voorbereiding op de markt is er het weekend voorafgaand aan de markt Ganzenmarktweekend. Op zaterdag houdt dat in dat er een Ganzenvossenjacht is door het centrum van Coevorden voor zowel kinderen als volwassenen. Opgeven kan vanaf 13.30 uur, de jacht zelf begint om 14.00 uur. Op zondag is het koopzondag in Coevorden en is het Kleintje Ganzenmarkt.Het is herfst en dus zijn de landerijen leeg. Voor Jachtvereniging Soestdijk een uitgelezen mogelijkheid om de slipjacht te houden. Tijdens de slipjacht wordt er niet gejaagd op op dieren, maar volgt de groep honden, met hun baasjes op het paard, een vooraf getrokken geurspoor. Het bijwonen van de slipjacht vanaf Museum Havezate Mensinge is gratis en begint zaterdag om 12.00 uur.De Hel van Bovensmilde wordt zaterdag weer gehouden, het is een survivalrun met een knipoog. De tocht leidt door de landerijen en het dorp Bovensmilde, de deelnemers moeten zo'n tien hindernissen trotseren. Het zijn niet de lastigste hindernissen, maar 'wel vervelend'. Inschrijven voor de tocht kan niet meer, maar deelnemers aanmoedigen kan wel gewoon. De eerste deelnemers starten om 12.00 uur en de laatsten vertrekken even na half drie.Le Groupe Evangélique bestaat 50 jaar en daarom geeft het gospelkoor zaterdag een jubileumconcert in De Goede Herderkerk in Emmen. In de middag is er voor alle 117 oud-leden een reünie. Samen met de huidige leden van het koor wordt er dan een lied ingestudeerd. Tijdens het jubileumconcert om 19.30 uur is dat lied dan te horen.Ook Gospelgroep Marturia bestaat dit weekend vijftig jaar. Zij geven op zondag een jubileumconcert met liedjes die 'voor oud-leden een feest der herkenning moeten zijn'. Het concert begint zondag om 15.00 uur en wordt in de PKN-kerk in Aalden gehouden.Heb je een konijn, een cavia of een rat? Nou, veel mensen weten niet dat je voor kleine knaagdieren ook speeltjes kunt maken. Bij Dierentehuis Beilen worden dit weekend voerspeeltjes gemaakt voor kleine knaagdieren. Met zo'n speeltje kan worden voorkomen dat je knaagdier zijn eten in een keer naar binnen schrokt. Deelname is gratis en het begint zaterdag om 13.30 uur.In het Huys van Bunne is zondag om 15.30 uur een lampionenwedstrijd. Kinderen worden verdeeld in vier leeftijdscategorieën en een jury zal per leeftijdscategorie de drie mooiste lampen uitkiezen. Voor de papa's en mama's is er in Bunne dit weekend ook iets te doen. In De Melkfabriek in Bunne is er lunch met toneel. De lunch wordt verzorgd door de Libanese kok Rene Schriemer. Na het eten wordt het toneelstuk Bocht en Bumpers opgevoerd. Tijdens het eten is er muziek van het duo Truus Soleert.