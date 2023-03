Mammoetschedel met 'Duitse tanden' naar Oermuseum in Diever

Het was nog even spannend of de nieuwe blikvanger wel door de deur paste van het Oermuseum in Diever, maar dat ging ternauwernood. En dus kan het museum vanaf 7 april een reusachtige schedel van een mammoet exposeren.

Het gevaarte is afkomstig van het Drents Museum in Assen en werd per vrachtwagen naar Diever gereden. "We konden de schedel hier maar net door de deur krijgen. Het is weliswaar een eeuwenoud pand, maar de deuren zijn niet voor mammoeten ingericht", grapt Ernest Mols. Hij is degene die de tijdelijke komst van de schedel naar het Oermuseum in gang heeft gezet.

Mooie plek

"We zijn blij dat de schedel hier naar binnen kon. En het Drents Museum denk ik ook. Daar zijn ze vast ook blij dat de schedel een mooie plek krijgt. In hun nieuwe expositie was er geen plek voor" vertelt Mols. De schedel ligt voorlopig nog op de grond in Diever. Want er moet nog bedacht worden hoe de 50 kilo zware blikvanger opgehangen moet worden.

Hoewel de schedel levensecht lijkt, gaat het in dit geval om een imitatie. "De oorspronkelijke schedel is bij Denekamp gevonden", zegt Mols. "Daar zaten geen tanden meer in, maar vlak over de grens vonden ze die wel. Het zijn dus eigenlijk Duitse tanden, want daar is de afdruk van gemaakt."

Niet te bekostigen

Een echte mammoetschedel naar Diever halen, was volgens Mols niet haalbaar. "Aan zo'n grote schedel kom je eigenlijk niet. Dat kunnen we niet bekostigen, dus we zijn blij dat we dit exemplaar te leen hebben van het Drents Museum. Het is prachtig om zo'n groot ding in z'n geheel te kunnen laten zien."