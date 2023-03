Eerste Bechsteins vleermuis aangetroffen in Drenthe

De waarneming werd gedaan in een kleine vleermuiskelder op Landgoed Dickninge in de Wijk. Waarschijnlijk gaat het om een vrouwtje, laat de Zoogdiervereniging weten op Nature Today . Het is een nieuwe soort in Noord-Nederland.

In de kelder overwinteren zo'n tachtig tot negentig vleermuizen waaronder franjestaarten, baardvleermuizen, watervleermuizen en enkele grootoorvleermuizen. Het is de meest noordelijke vindplaats van de zeldzame Bechsteins vleermuis, die overwegend in Gelderland en Overijssel voorkomt. De vleermuis staat op de Rode Lijst als gevoelig.

De Bechsteins vleermuis is een middelgrote soort met lange oren en een voorkeur voor het bos. Bij het vallen van de duisternis vliegt hij fladderend uit op zoek naar vlinders, tweevleugeligen, spinnen, oorwormen en rupsen. Zomerverblijven zitten meestal in boomholtes en vleermuiskasten, soms ook in gebouwen. 's Winters hangt de vleermuis in z'n eentje in het winterverblijf, op korte afstand van het zomerverblijf.

De vrouwtjes komen samen in de zomerverblijven en vormen daar kraamkolonies van tien tot dertig dieren. Onbekend is waar het vermoedelijke vrouwtje in Zuidwest-Drenthe haar kraamkolonie heeft. Bekende kolonies in de buurt liggen bij Bad Bentheim in Duitsland maar dat lijkt te ver voor de Drentse, Gelderse en Overijsselse vleermuizen. Volgende tellingen moeten uitwijzen of de Bechsteins vleermuis zich settelt in onze provincie.