Dreigende staking bij vloerenbedrijf Forbo-Novilon in Coevorden

Personeel van vloerenbedrijf Forbo-Novilon in Coevorden dreigt het werk neer te leggen, meldt vakbond FNV. De bond en het bedrijf worden het niet eens over een nieuwe cao. FNV geeft Forbo-Novilon een ultimatum dat zondagavond om 18.00 uur afloopt.

Ook bij zusterbedrijf Forbo Flooring, met vestigingen in Assendelft en Krommenie, is een ultimatum gesteld. De vakbond eist voor de werknemers van de bedrijven een salarisverhoging van minstens 14,3 procent, meer dan een verdubbeling dan het eindbod van Forbo-Novilon van 6,5 procent.

Naast de loonsverhoging in een eenjarig cao wil de vakbond ook dat salarissen voortaan blijven meestijgen met de prijzen in de winkels. "Met het afspreken van die automatische prijscompensatie voorkomen we dat we daar later nog weer gedoe over krijgen", legt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen uit.