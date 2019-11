Jelmer Jonker: Liever landskampioen met DOS'46 dan topscorer

"We willen toch een poging doen om serieus mee te gaan doen in de top vier. Dat wordt wel een hele lastige opgave. Maar mede door de landstitel op het veld beseffen we wel dat we mee kunnen doen om de prijzen omdat we van grote clubs kunnen winnen.", zegt Jonker zelfverzekerd.Lees ook: Streep door seizoen van DOS'46-korfbalster Fenna de Jong De inwoner van Meppel werd vorig seizoen topscorer van de Korfbal League. Reden voor bondscoach Wim Scholtmeiijer om hem weer terug bij de nationale selectie te halen. Hij speelde voor Oranje nog nooit een eindtoernooi. "Ze dachten dat ik al aan mijn plafond zat als korfballer. Ik vind het fijn voor mezelf dat ik heb kunnen laten zien dat dat niet het geval is. Verder is Oranje een mooie manier om beter te worden. Maar het liefst word ik landskampioen met DOS'46", zegt Jonker.Jonker combineert z'n carrière bij DOS en het Nederlands team met een halve baan op het CIOS in Heerenveen. Hij leidt daar jongeren op tot sportbegeleider. Zelf deed hij de ALO. "De kennis die ik op heb gedaan neem ik zeker mee naar DOS'46. Maar ik realiseer me ook goed dat ik daar ben om een bal door een korf te gooien. Maar soms spar ik wel met trainer Pascal Zegwaard", zegt Jonker. Op de vraag of hij ooit trainer zou willen worden in Nijeveen reageert hij zeker niet afwijzend. "Later ooit in de toekomst sluit ik het niet uit. Trainen, coachen en lesgeven vind ik wel heel leuk. Dus ik zie het ooit wel gebeuren, maar zover is het nog niet."Nadat Jonker vorig seizoen topscorer werd van de Korfbal League was er vanuit andere clubs belangstelling voor de talentvolle schutter. Maar de Meppeler bleef DOS trouw. De club waar hij al tien jaar voor speelt betekent veel voor hem."Als klein jongetje stond ik hier ooit achter een muurtje naar de wedstrijden te kijken. We kwamen dan voor Daniël Hulzebosch. Hij is mijn neef en later is hij ook nog mijn trainer geweest. Maar toen dacht ik wel: het zou wel heel gaaf zijn als ik zelf hier ook ooit zou spelen. Dus dat is wel mooi dat dat gelukt is", blikt Jonker terug. Zelfs z'n vriendin Sanne van der Werff, die in het eerste van PKC uit Papendrecht speelt, kan hem niet overhalen om te verkassen. "Ik vind het prima dat we ook dingen gescheiden doen", besluit Jonker.DOS'46 zal het overigens dit zaalseizoen moeten stellen zonder Fenna de Jong. Zij scheurde afgelopen zaterdag, in een oefenwedstrijd tegen KZ, haar achillespees af. Voor het herstel staat zes tot negen maanden.De openingswedstrijd voor DOS'46 in de Korfbal League van morgenavond tegen Groen Geel uit Wormer is live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl