Justitie eist cel voor diefstal en in brand steken bestelbus Hoogeveen

Een 44-jarige veelpleger uit Meppel heeft zich volgens justitie schuldig gemaakt aan twee inbraken en een brandstichting in Hoogeveen. Tegen de veertiger is een celstraf van anderhalf jaar geëist.

De officier van justitie vindt het bewezen dat de Meppeler op 5 december 2022 in Hoogeveen een dj-set uit een bestelbus in Hoogeveen roofde. De bus stond geparkeerd aan het Blankensplein. De diefstal werd op camerabeelden vastgelegd. Hierop zou zijn te zien dat de dief op een scooter enkele uren later opnieuw bij de bus kwam en het voertuig in brand stak.

Scooter met doos bij het casino

De agenten zagen kort na de brandstichting een scooter met een doos bij een casino in Hoogeveen staan. Binnen zat de verdachte en hij bekende dat hij op die scooter rondreed. In de doos zit een dj-set, afkomstig uit de afgebrande bestelbus. De agenten namen hem mee naar het politiebureau en sindsdien zit de man vast.

Bijna botsing

De Meppeler zweeg in het begin over de herkomst van de dj-set, maar vertelde veel later dat hij per ongeluk aan de doos met set was gekomen. Hij reed die avond in Hoogeveen rond en botste bijna tegen een tegemoetkomende scooter. Die reed door en verloor een doos. De doos raapte de man op, zei hij tegen de rechter.

Glasharde ontkenning

De officier van justitie geloofde hier geen woord van. De man op de camerabeelden droeg een jas en schoenen, identiek met wat de verdachte bij zijn aanhouding aanhad. Bovendien waren zijn handschoenen deels verbrand. De man ontkende ook een inbraak in juli in Stieltjeskanaal. Ook al werden hij en een medeverdachte door de politie overlopen.

Vastgereden aanhangwagen

De mannen waren druk in de weer bij een boerderij die door de gemeente Coevorden op slot was gegooid na de ontdekking van een drugslab. Een buurman zag twee mannen bezig met het lostrekken van een goedgevulde aanhanger. Die zat met de wielen vast in het zand. De buurman belde de politie.

'Misse boel'

De agenten zagen de verdachte bij een auto staan, buiten het hek. Een andere man lag plat op de grond en werd ook aangehouden. Op de aanhangwagen lagen spullen, die uit de schuur van de boerderij waren gehaald. De Meppeler wist naar eigen zeggen niet dat het gestolen goed betrof. "Toen de politie kwam, wist ik pas dat het misse boel was", zei hij.

Proeftijd

Zijn advocaat vroeg de Meppeler op vele fronten vrij te spreken, omdat er te weinig bewijs was vergaard. De verdachte heeft een flink strafblad en moet maar eens op zijn daden worden afgerekend, zei de officier van justitie. De Meppeler liep nog in de proeftijd van acht weken cel, die zou hij ook moeten uitzitten.