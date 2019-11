Muziekvereniging ODO uit Odoorn maakt zich op voor jubileum

Het in 1960 opgerichte ODO begon als fanfare, maar door de jaren heen kwamen er ook leden die fluit en klarinet spelen. De muziekvereniging is inmiddels een harmonie en telt meer dan 50 leden. “We zijn een echte dorpsvereniging. Het is altijd gezellig”, zegt voorzitter Jan Grootjans.Ook dirigent Wout Eshuis, sinds 2011 muzikaal leider van ODO, roemt de sfeer. “Ik denk echt dat dat onze kracht is. Als de sfeer goed is dan is er ook een basis om als orkest te groeien.”Eshuis is een kritische leermeester, zo blijkt bij de wekelijkse oefenavond. Een niet goed gestemd instrument of iemand die niet helemaal het juiste ritme heeft, niets ontgaat hem. “We moeten inderdaad nog wel flink oefenen”, lacht hij.Het grote jubileumconcert van ODO is op 10 oktober volgend jaar in het Atlas theater in Emmen. In mei is er een gezamenlijk project met de basisschool en op 29 februari verzorgt ODO een wensconcert in de kerk in Odoorn.