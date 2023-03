Nathali en Wisam starten crowdfunding voor Syrië: 'Medicijnen, eten en letterlijk huizen nodig'

Normaal gezien zou het overmorgen feest zijn bij tapasrestaurant Prestige in Meppel. Dan bestaat de zaak vijf jaar. De grote glimlach van eigenaar Wisam Machool laat zien dat hij er trots op is. Maar feest is het er dan niet. "Gezien de situatie in Syrië is dat niet gepast", zegt hij.

Samen met zijn dochter Nathali is hij namens Prestige - Tapas & Lounge een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië. "De situatie is er heel erg slecht", zegt Nathali. "Er is grote armoede, families zijn uit elkaar gerukt, alles is er duurder geworden en mensen hebben geen onderdak", vertelt ze.

Sinds 2000 in Nederland

Wisam kwam met het gezin in 2000 vanuit Syrië naar Nederland om medische redenen. In 2002 werd Nathali geboren in een asielzoekerscentrum bij Amsterdam. Toen hij naar Nederland kwam, was er nog geen oorlog in zijn land. Zijn roots liggen in Kfar Ram, een klein dorp in de buurt van Homs. Daar is zwaar gevochten tijdens de oorlog. En de aardbeving heeft er ook hevig huisgehouden.

Ze hebben nog familie wonen in Syrië. Die wonen allemaal aan de rand van het aardbevingsgebied. Zijn ouders wonen bijvoorbeeld nog in Kfar Ram. Ze zijn allemaal ongedeerd. "Ze hebben het wel gemerkt. Ze hebben allemaal kleine schade." Toch kennen de twee genoeg persoonlijk leed. Wisam: "Een vriend met wie ik veel samenwerk is zijn hele familie verloren. Drie volledige gezinnen in zijn familie zijn omgekomen. Hij heeft 22 familieleden verloren. Ik vind dat heel erg verdrietig. Dat je als enige van de familie overblijft." Hij blijft even stil.

Graafmachines niet welkom

Direct na de aardbeving op 6 februari in Turkije zijn ze gaan nadenken wat ze kunnen doen voor de slachtoffers in Syrië. Ze richten zich daarbij echt op de Syriërs. Na de jarenlange oorlog in het land was dit de zoveelste grote klap. "Gebouwen waren al zwak met kogelgaten in de muur. Dan is een kleine beving al genoeg om het te laten instorten", zegt zijn dochter.

Door de sancties die landen troffen tegen het regime van Syrië, kwam hulpverlening moeilijk op gang. "Humanitaire hulp mocht het land wel in. Dekens mochten wel, maar een graafmachine mocht niet het land in", weet Nathali. "Ja, dan heeft het niet heel veel zin."

Nieuwe crisis

Inmiddels is de hulp op gang gekomen in Syrië. Bij de aardbevingen zijn meer dan 50.000 mensen om het leven gekomen in Turkije en Syrië. In Syrië gaat het om bijna 7000 mensen die zijn overleden. En daar komt misschien een nieuwe crisis aan. In het noordwesten van het land zijn vorige maand twee mensen overleden aan een cholerabesmetting, meldt de NOS . In totaal zijn er volgens hulporganisatie Witte Helmen nu ruim 560 besmettingen in het gebied.

De hulpverleners maken zich, net als de Verenigde Naties, zorgen over een mogelijke piek in het aantal cholerabesmettingen. Er was in het land op veel plekken al een tekort aan schoon water, maar door de aardbevingen zijn water- en rioolinfrastructuur zwaar beschadigd geraakt.

5000 euro

Met hun crowdfundingsactie mikken ze op 5000 euro. De teller staat inmiddels op iets meer dan 1600 euro. "Eigenlijk is 5000 euro niets vergeleken met wat er nodig is", zegt Wisam. "Als je ziet wat er allemaal nodig is. Medicijnen, boodschappen en letterlijk huizen. Mensen moeten er nu in een tentje overleven. Dat is verschrikkelijk." Zijn dochter voegt toe dat het leven tienmaal zo duur is geworden ondertussen. "Je kan er bijna niets krijgen." Behalve de crowdfunding gaat ook een gedeelte van de omzet van het restaurant naar het goede doel.

Dat is niet Giro555 of het Rode Kruis. Nathali vertelt dat ze contact hebben gezocht met de kerk waar haar vader in Syrië altijd naar toeging. Die kerk is aangesloten bij AMU, een wereldwijde organisatie die al langer bezig om mensen in nood te helpen. Dagelijks hebben ze contact met mensen van deze organisatie. Zo weten ze dat ál het geld goed besteed wordt.

"Wat je merkt is dat er heel veel geld ergens achter blijft", zegt ze. "Het moet langs allerlei wegen. Bij ieder tussenpunt blijft er wel wat achter." Haar vader ziet dat veel van de hulp de bevolking van Syrië uiteindelijk niet bereikt. In deze organisatie, de AMU, hebben ze er vertrouwen in dat dat niet gebeurt. "We kunnen de organisatie in contact brengen met locaties waar hulp nodig is. Het is heel direct", zegt Wisam.

Er verschijnt weer een lach op zijn gezicht. Er wordt even niet meer gesproken over de situatie in zijn vaderland. Het gaat over de kikkerbillen van zijn tapasrestaurant met Arabische en Spaanse keuken. "Dat is een specialiteit. Ja, die zijn lekker!"